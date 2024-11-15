الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ولكنها تتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات، وذلك بضغط من ارتفاع الدولار الذي أثر على سعر الذهب، بعد تصريحات من الفدرالي الأميركي حول توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة.



وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2569.69 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوط استمر لخمس جلسات. وانخفض الذهب بأكثر من 4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولارا عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.



كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2574.50 دولار.



ويواصل الدولار مسيرته الصعودية هذا الأسبوع منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.52 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 940.68 دولار. كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 946.00 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.