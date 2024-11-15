الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ولكنها تتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات، وذلك بضغط من ارتفاع الدولار الذي أثر على سعر الذهب، بعد تصريحات من الفدرالي الأميركي حول توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2569.69 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوط استمر لخمس جلسات. وانخفض الذهب بأكثر من 4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولارا عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2574.50 دولار.
ويواصل الدولار مسيرته الصعودية هذا الأسبوع منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.52 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 940.68 دولار. كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 946.00 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.
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