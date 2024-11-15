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منتخبا البرازيل والأرجنتين يتعثران في تصفيات مونديال 2026

11/15/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




تعثر منتخبا البرازيل والأرجنتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بتعادل الأول مع فنزويلا، وخسارة الثاني أمام باراغواي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة التي أقيمت الجمعة.
على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين" تعادل منتخب البرازيل مع مضيفه الفنزويلي بهدف لمثله، حيث افتتح "راقصو السامبا" التسجيل عبر رافينيا لاعب برشلونة الإسباني في الدقيقة 43.

ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني بقدم تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 46.

وأهدر منتخب البرازيل فرصة حصد النقاط الثلاث، عندما أضاع نجمه فينيسيوس جونيور ركلة جزاء، في الدقيقة 62، قبل أن ينهي المنتخب الفنزويلي المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ألكسندر جونزاليس في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة توقفا مفاجئا قبل نهايتها، عندما تم تشغيل نظام الرش في الملعب، بشكل غير متوقع.

ورفع منتخب "السيليساو" رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، ، فيما تتواجد فنزويلا في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وعلى ملعب "ديفينسوريس ديل شاكو" بأسونسيون، لقى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي خسارة مفاجئة أمام مضيفه الباراغواياني بهدفين لهدف.

وأخفق "الألبيسيليستي" للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق انتصار خارج أرضه بالتصفيات، بعد خسارته أمام كولومبيا وتعادله أمام فنزويلا.

بادر، حامل لقب مونديال 2022، بالتسجيل في الدقيقة 11 عبر لاوتارو مارتينيز، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة بهدفي أنتونيو سانابريا وعمر الديريتي في الدقيقتين 19 و47.

ورغم تلقيه خسارته الثالثة في التصفيات مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد، بقي منتخب الأرجنتين، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الأربعة الأخيرة، في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب باراجواي، الذي سبق وفاز على البرازيل أيضا في التصفيات، إلى النقطة 16 في المركز السادس، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي.

وفي مباراة ثالثة بالتصفيات، فازت الإكوادور على ضيفتها بوليفيا برباعية نظيفة، سجلها إينر فالنسيا (ركلة جزاء ق26)، وغوانزلو بلاتا (هدفين ق28 وق49)، وآلان ميندا (ق61).

ولعب المنتخب البوليفي في ظل نقص عددي منذ الدقيقة 24 بعد طرد مدافعه خوسيه ساجريد بالبطاقة الحمراء المباشرة.

بهذا الفوز، رفعت الإكوادور رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد المنتخب البوليفي عند 12 نقطة، في المركز الثامن.

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