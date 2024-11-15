منتخبا البرازيل والأرجنتين يتعثران في تصفيات مونديال 2026

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعثر منتخبا البرازيل والأرجنتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بتعادل الأول مع فنزويلا، وخسارة الثاني أمام باراغواي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة التي أقيمت الجمعة.
على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين" تعادل منتخب
البرازيل مع مضيفه الفنزويلي بهدف لمثله، حيث افتتح "راقصو السامبا" التسجيل عبر رافينيا لاعب
برشلونة الإسباني في الدقيقة 43.
ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني بقدم تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 46.
وأهدر منتخب البرازيل فرصة حصد النقاط الثلاث، عندما أضاع نجمه فينيسيوس جونيور ركلة جزاء، في الدقيقة 62، قبل أن ينهي المنتخب الفنزويلي المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ألكسندر جونزاليس في الدقيقة 89.
وشهدت المباراة توقفا مفاجئا قبل نهايتها، عندما تم تشغيل نظام الرش في الملعب، بشكل غير متوقع.
ورفع منتخب "السيليساو" رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، ، فيما تتواجد فنزويلا في المركز السابع برصيد 12 نقطة.
وعلى ملعب "ديفينسوريس ديل شاكو" بأسونسيون، لقى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي خسارة مفاجئة أمام مضيفه الباراغواياني بهدفين لهدف.
وأخفق "الألبيسيليستي" للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق انتصار خارج أرضه بالتصفيات، بعد خسارته أمام كولومبيا وتعادله أمام فنزويلا.
بادر، حامل لقب مونديال 2022، بالتسجيل في الدقيقة 11 عبر لاوتارو مارتينيز، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة بهدفي أنتونيو سانابريا وعمر الديريتي في الدقيقتين 19 و47.
ورغم تلقيه خسارته الثالثة في التصفيات مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد، بقي منتخب الأرجنتين، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الأربعة الأخيرة، في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة.
في المقابل، ارتفع رصيد منتخب باراجواي، الذي سبق وفاز على البرازيل أيضا في التصفيات، إلى النقطة 16 في المركز السادس، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي.
وفي مباراة ثالثة بالتصفيات، فازت الإكوادور على ضيفتها بوليفيا برباعية نظيفة، سجلها إينر فالنسيا (ركلة جزاء ق26)، وغوانزلو بلاتا (هدفين ق28 وق49)، وآلان ميندا (ق61).
ولعب المنتخب البوليفي في ظل نقص عددي منذ الدقيقة 24 بعد طرد مدافعه خوسيه ساجريد بالبطاقة الحمراء المباشرة.
بهذا الفوز، رفعت الإكوادور رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد المنتخب البوليفي عند 12 نقطة، في المركز الثامن.
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