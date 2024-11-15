الأميرة آية بنت فيصل تشارك في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - تشارك صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة الـ 39 والذي تستضيفه مدينة بورتو البرتغالية خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني الحالي.
وسيشهد مُؤتمر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة انتخاب رئيسه الجديد ومجلس إدارته إضافة إلى مناقشة المقترحات واتخاذ القرارات التي تصب في صالح رياضة
كرة الطائرة.
كما سيوفر المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز العلاقات وتعزيز التنمية والترويج العالمي للكرة الطائرة بين أعضاء الاتحاد الدولي.
ويُمثل الأردن كذلك في هذا المؤتمر السيد جهاد قطيشات نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة.
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