Saturday, 16 November 2024 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأميرة آية بنت فيصل تشارك في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة

11/15/2024 2:40:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - تشارك صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة الـ 39 والذي تستضيفه مدينة بورتو البرتغالية خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني الحالي.
وسيشهد مُؤتمر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة انتخاب رئيسه الجديد ومجلس إدارته إضافة إلى مناقشة المقترحات واتخاذ القرارات التي تصب في صالح رياضة كرة الطائرة.
كما سيوفر المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز العلاقات وتعزيز التنمية والترويج العالمي للكرة الطائرة بين أعضاء الاتحاد الدولي.
ويُمثل الأردن كذلك في هذا المؤتمر السيد جهاد قطيشات نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة.

MENAFN15112024000072011014ID1108891185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث