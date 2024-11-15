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إطلاق مشاريع لتعزيز الصمود المناخي في الأردن

11/15/2024 2:39:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق مشاريع لتعزيز الصمود المناخي، في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين cop29 المقام في باكو عاصمة أذربيجان.
وتأتي المشاريع في ضوء مبادرة الترابط بين المناخ واللاجئين التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27).

وتم الإعلان عن مشروع "جاهز" (JAHEZ) بالتعاون بين الأردن و المملكة المتحدة، وسينفذ من قبل المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، حيث سيركز على تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة في محافظات شمال الأردن بهدف تعزيز الصمود المناخي لدى المجتمعات المضيفة للاجئين وإعداد مشاريع مستقبلية مؤهلة للتمويل الدولي. ويهدف المشروع إلى رفع قدرة هذه المجتمعات على مواجهة تأثيرات التغير المناخي.

كما جرى إطلاق برنامج لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تمويل المناخ، وإطلاق مشروع جاهزية جديد يهدف إلى دعم وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الاستجابة للتغير المناخي. ويأتي البرنامج بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية ISDB ومعهد النمو الأخضر العالمي GGGI، ويستهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في تمويل المناخ في دول المنطقة، وهو مشروع الجاهزية الإقليمي الأول الممول من صندوق المناخ الأخضر لكل من العراق، ولبنان، وفلسطين، وسلطنة عمان بقيادة الأردن.

وفي هذا السياق، ناقش وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، مع نظرائه والمشاركين الدوليين في جلسة نقاشية في المؤتمر، التحديات التي تواجه الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي.

وأكد الردايدة أهمية الشراكات الدولية والتمويل المناخي لدعم قدرة الأردن على تحقيق أهدافه المناخية، خاصة في ظل استضافته لعدد كبير من اللاجئين، مشيدا بدعم المملكة المتحدة والأطراف الدولية الأخرى.

وأشار إلى أهمية إطلاق برنامج لتعزيز استثمارات القطاع الخاص لتمويل المناخ، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في المشاريع المناخية، من خلال بناء القدرات وتسهيل الوصول إلى التمويل المستدام، مشددا على أهمية نقل المعرفة وتعزيز الشراكات الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في المنطقة.

MENAFN15112024000072011014ID1108891174

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