آلاف يتظاهرون داخل الخط الأخضر ضد العدوان على غزة ولبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك آلاف من الفلسطينيين في مظاهرة في مدينة أم الفحم دعت إليها لجنة المتابعة العليا وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
وندد المتظاهرون أيضا بما وصفوها بجرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر.
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات المتكررة على لبنان، مؤكدين دعمهم للمقاومة والصمود في وجه الاحتلال.
كما هتفوا ضد استمرار الحرب وطالبوا بوقف سفك الدماء وما سمي بالعدوان الهمجي والإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، مؤكدين أن أطفال غزة يستحقون الحياة.
وقد شارك عدد من القيادات التي تمثل مختلف الأطياف السياسية داخل الخط الأخضر في المظاهرة.
وقد بثت منصات محلية فلسطينية مشاهد لمسيرة في أم الفحم، جنوب شرقي حيفا، اليوم الجمعة، تعبيرا عن التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتضامنا مع الضفة وضد تفشي الجريمة بأراضي 48.
هذا ودفعت الشرطة الاسرائيلية بتعزيزات كبيرة الى مدخل مدينة أم الفحم، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في بداية الحرب تنظيم أي فعاليات احتجاجية على العدوان على غزة. (الجزيرة)
MENAFN15112024000072011014ID1108891164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.