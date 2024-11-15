آلاف يتظاهرون داخل الخط الأخضر ضد العدوان على غزة ولبنان

شارك آلاف من الفلسطينيين في مظاهرة في مدينة أم الفحم دعت إليها لجنة المتابعة العليا وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.



وندد المتظاهرون أيضا بما وصفوها بجرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر.





ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات المتكررة على لبنان، مؤكدين دعمهم للمقاومة والصمود في وجه الاحتلال.

كما هتفوا ضد استمرار الحرب وطالبوا بوقف سفك الدماء وما سمي بالعدوان الهمجي والإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، مؤكدين أن أطفال غزة يستحقون الحياة.

وقد شارك عدد من القيادات التي تمثل مختلف الأطياف السياسية داخل الخط الأخضر في المظاهرة.

وقد بثت منصات محلية فلسطينية مشاهد لمسيرة في أم الفحم، جنوب شرقي حيفا، اليوم الجمعة، تعبيرا عن التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتضامنا مع الضفة وضد تفشي الجريمة بأراضي 48.



هذا ودفعت الشرطة الاسرائيلية بتعزيزات كبيرة الى مدخل مدينة أم الفحم، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في بداية الحرب تنظيم أي فعاليات احتجاجية على العدوان على غزة. (الجزيرة)