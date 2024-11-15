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سكان في العقبة: التمدد العمراني يلتهم شاطئ الغندور ويشوه جماليته

11/15/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة - عاد المغترب "أبو حسين" إلى العقبة بعد أن قضى 15 سنة في دولة خليجية، راسماً آخر صورة لشواطئ العقبة الهادئة التي تسر الناظرين، خصوصا الشاطئ الأوسط في قلب مدينة العقبة (شاطئ الغندور)، وبالقرب من سوقها التجاري العتيق، الذي يطل من خلف أشجار النخيل الباسقة بأمواجه الهادئة ورماله الناعمة، وتصميم جلساته الفريدة وسحر منظر القوارب.
"أبو حسين"، عاد إلى الشاطئ الأوسط ووجده على غير الحال الذي بقيت صورته عالقة في ذاكرته، إذ يقول إنه شاهد كتلا إسمنتية يحجب الرؤية، وتشويها بصريا كاملا لبنايات تعلو أرض "الحفاير".
ويضيف "أبو حسين"، أن شاطئ الغندور، المعروف لدى جميع الأردنيين، يعد المكان الآمن الذي يجمع الأسرة في العقبة بعد يوم شاق من التسوق ليجدوا فيه الراحة والاسترخاء، ولزوار العقبة الراغبين في جلسات صباحية هادئة، في مزيج ساحر يجمع بين انعكاس أشعة الشمس في وسط الخليج ونسمة الهواء العليلة التي تلاعب سعف النخيل، وضحكات الأطفال لطبيعة خلابة في المدينة الساحلية القائمة على زاوية البحر الأحمر. لكنه اليوم، ومع وجود الكتل الإسمنتية، حرم كل من يسلك شارع الكورنيش من الاستمتاع بمنظره الخلاب.
يذكر أن الشاطئ الأوسط، لا يتجاوز طوله 1700 متر، وظل يعد القبلة الأولى للزوار وأهالي العقبة، الذين يقضون أوقاتاً طويلة للاستمتاع بجمال البحر. ويوفر الشاطئ الأوسط لمرتاديه ممارسة الهوايات والرياضات المائية ما بين السباحة و"الغوص" و"الزعانف" وركوب البدلات المائية والقوارب الزجاجية والسريعة، لا سيما أن هذا الشاطئ يتمتع بأهمية إستراتيجية، فهو يمثل الرئة التي يتنفس منها أبناء العقبة وزوارها لقربه من الأسواق ووقوعه في قلب المدينة القديمة.
وأخذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على عاتقها، تطوير بعض مرافق الشاطئ وتأهيلها، وتشديد الرقابة على منطقة الشاطئ لمنع أي تصرفات من شأنها "التنغيص" على السياح والزوار.
"أبو حسين"، حاله حال عشرات المواطنين الذين يؤكدون أن الزحف العمراني والكتل الإسمنتية، باتا يهددان جمالية الشاطئ الأوسط في مدينة العقبة، مطالبين بسن تشريعات تحمي الشاطئ من التشوهات البصرية والتمدد العمراني، إلى جانب وقف منح تراخيص البناء على الشاطئ الأوسط الذي يعد إرثاً تاريخياً لأهل العقبة، محذرين من ذهاب الجانب الجمالي للشاطئ الأوسط جراء ارتفاع وتيرة البناء والزحف العمراني ووجود الكتل الإسمنتية.
ووفق المواطن علاء الكردي، فإنه "لم يتبق للمواطن الأردني سوى كيلومترات عدة على الشاطئ الأوسط ليستمتع الزائر بجماله"، مشيراً إلى أن التمدد العمراني أفقد الشاطئ الأوسط جماليته.
ويناشد الكردي، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، باتخاذ إجراءات تضمن "عدم قتل الأماكن الجمالية والحفاظ على هوية شاطئ الغندور ومنظره الجمالي بعيداً عن الكتل الإسمنتية والتمدد العمراني الذي يسري على كامل الشاطئ الأوسط".
أما المواطن مأمون الطورة، فيقول "إن الشاطئ الأوسط يموت ببطء أمام زحف البناء الإسمنتي المتسارع وسط ضرورة لحماية المعروف شعبياً بشاطئ الغندور من الاختفاء"، مؤكدا أن الشاطئ الأوسط سيختفي عن أعين المارة بنوارسه وقواربه وجماليته بعد أن أصبح الإسمنت سيد المكان.
وبحسب المواطن همام كريشان، فإن "جميع المدن الشاطئية يكون الشاطئ فيها ملكاً للمواطنين ويمنع البناء عليها أو قتلها بالمشاريع الإسمنتية الاستثمارية، خصوصا تلك البنايات العامة، لكن في العقبة الوضع مختلف تماما، حيث باتت الشواطئ ملكا للمستثمرين، وخسارة أن يذبح الشاطئ الأوسط على مرأى أبناء وسكان وزوار العقبة ومسؤوليها".
إلى ذلك، أوضحت مصادر متطابقة أهلية ورسمية لـ"الغد"، أن هذه الأراضي الموجودة على امتداد الشاطئ الأوسط، التي تسمى "الحفاير"، هي قطع أراض تعود ملكيتها لعدد من أبناء العقبة منذ خمسينيات القرن الماضي. وقد تم عرض شرائها من قبل سلطة العقبة منذ سنوات، إلا أن أصحابها رفضوا بيعها أو طلبوا أسعارا عالية، وبقيت كما هي الحال عليه، إلا أن بعضهم استثمر هذه الأراضي ببناء منشآت تجارية واستثمارية".

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