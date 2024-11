شراكة GRP مع Rimini Street لدعم أنظمة S/4HANA ومشروع المصنع الذكي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعنت شركة .Rimini Street Inc (المدرجة في بورصة تحت الرمز: RMNI)، وهي المزود العالمي لحلول دعم البرمجيات المؤسسية المتكاملة والابتكار، والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرمجيات Oracle وSAP وVMware، أن Gunung Raja Paksi ‏(GRP) اختارت Rimini SupportTM لـ S/4HAN لتوفير الدعم الشامل والمثبت لنظامها المهم للغاية. وقد مكنت هذه الخطوة الاستراتيجية الشركة الخاصة الرائدة في الصلب في إندونيسيا من تمويل وتوظيف مشروع المصنع الذكي كجزء من مبادرات الصناعة 4.0 الأكبر حجمًا.

قال Ivan Widjaksono، رئيس التحول الرقمي في GRP: "مع دعم Rimini Street الكامل لأنظمة SAP الخاصة بنا، يمكن لفريقي التركيز بنسبة 100% على تحقيق رؤيتنا للصناعة 4.0. "إن الأمر يتجاوز مجرد توفير التكاليف، وهو أمر مفيد للغاية بالطبع لتمويل مشاريعنا، ولكن معرفة أن لدينا خبراء دعم SAP من الدرجة الأولى إلى جانبنا في كل دقيقة من كل يوم، يسمح لنا بتوجيه انتباهنا نحو المشاريع التي تبقينا في طليعة المنافسة".

قال Michael Cortesio، نائب رئيس حلول التصنيع والصناعة في Rimini Street: "يمثل GRP قطاع التصنيع الأوسع الذي يرى في الصناعة 4.0 فرصة للعمل بكفاءة أكبر والحصول على ميزة تنافسية. ومع ذلك، فإن الوصول إلى هناك يتطلب إيجاد طرق لتحويل مدخرات OPEX إلى استثمارات CAPEX لتنفيذ حلول الأتمتة الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA). وتتمتع شركة Rimini Street بتاريخ طويل في الشراكة مع شركات التصنيع ليس فقط لتمويل الابتكار، ولكن أيضًا لتقديم المشورة الإستراتيجية والخبرة على طريق التحديث باعتبارها شريكًا موثوقًا به".

Rimini Support لـ SAP : دعم أفضل وأسرع وأكثر شمولاً بتكلفة أقل

بالنسبة لـ GRP، يعد نظام SAP هو العمود الفقري الذي يجمع بيانات الطابق ويديرها. نظام مخصص للغاية، يقوم بدفع البيانات المجمعة إلى نظام الذكاء الاصطناعي الذي يوفر تقارير تحليلية، مما يساعد على تصور بيانات SAP باستخدام التحليل التنبئي وتسريع عمليات اتخاذ القرار.

وأضاف Widjaksono: "البيانات هي كل شيء عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. إن التأكد من تشغيل عملية جمع البيانات من خلال SAP بأقصى سرعة أمر ضروري لعملياتنا، حيث يمكن أن تساعدنا النتائج في اتخاذ قرارات إستراتيجية سريعة وفورية وطويلة الأمد تؤثر على الإنتاج والتكلفة والربحية وتخطيط الموارد والمزيد". "كنا بحاجة إلى شريك دعم موثوق به يقدر أهمية أنظمة S/4HANA لدينا واتصالها بالأنظمة التي تغذي عملياتنا، بما في ذلك التخصيصات التي أجريناها على جوهرها. بالمقارنة مع البائع والمنافسين الآخرين، كانت ؤ خيارًا متميزًا".

جاء الانتقال إلى Rimini Street مع العديد من الفوائد للشركة المصنعة، بما في ذلك:



الوصول المباشر إلى مهندس دعم أساسي مسمى ومخصص (PSE) مدعومًا بخبرة ومعرفة مئات المهندسين في جميع أنحاء العالم

اتفاقيات مستوى الخدمة الرائدة في الصناعة مع ضمان وقت استجابة مدته 10 دقائق للحالات ذات الأولوية، مع متوسط وقت استجابة أقل من دقيقتين لكل من التذاكر P1 وP2 توفير 50% على رسوم الدعم السنوية وما يصل إلى 90% على إجمالي تكاليف الدعم

وقال Widjaksono: "نحن شركة تصنيع تعمل 24 ساعة في اليوم، وبالتالي يجب أن يعمل نظام SAP الخاص بنا 24 ساعة في اليوم أيضًا. إن شركة Rimini Street تجعل ذلك ممكنًا".

Rimini Street : كرة ثلج من الادخار والابتكار

تسعى شركة GRP إلى خفض التكاليف وتحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية الأعمال، وترى أن التحول الرقمي هو الحل.

وقال Widjaksono: "من خلال توفير المعلومات الصحيحة في متناول يدك، وليس بشكل منعزل، يمكننا أن نكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات مما يساعدنا على النمو والربحية".

ويشير إلى شركة Rimini Street باعتبارها "كرة ثلج من المدخرات والابتكار" التي تسمح للشركات بأخذ المدخرات الأولية التي تحققت من خلال اختيار Rimini Street وإعادة استثمار الأموال في مشاريع الابتكار التي تساعد في توفير المزيد من المال.

ونصح Widjaksono المتابعين قائلاً: "لو كنا قد تعاقدنا مع شركة Rimini Street في وقت سابق، لكان بإمكاننا تسريع مشاريع التحول الرقمي لدينا. أوصي جميع قادة الأعمال بالتواصل مع Rimini Street في أقرب وقت ممكن وتعلم كيفية الشراكة معًا لتحقيق أهداف الأعمال".

تعرف على المزيد حول قصة GRP للابتكار بالشراكة مع Rimini Street هنا .

حول شركة . Rimini Street, Inc

شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، هي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات وحلول الابتكار والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا. وقعت الشركة آلاف العقود مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات متوسطة الحجم والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية المهمة وحققت نتائج تشغيلية أفضل وحققت مليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات ومولت الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى.

