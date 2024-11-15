شراكة GRP مع Rimini Street لدعم أنظمة S/4HANA ومشروع المصنع الذكي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعنت شركة .Rimini Street Inc (المدرجة في بورصة تحت الرمز: RMNI)، وهي المزود العالمي لحلول دعم البرمجيات المؤسسية المتكاملة والابتكار، والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرمجيات Oracle وSAP وVMware، أن Gunung Raja Paksi ‏(GRP) اختارت Rimini SupportTM لـ S/4HAN لتوفير الدعم الشامل والمثبت لنظامها المهم للغاية. وقد مكنت هذه الخطوة الاستراتيجية الشركة الخاصة الرائدة في الصلب في إندونيسيا من تمويل وتوظيف مشروع المصنع الذكي كجزء من مبادرات الصناعة 4.0 الأكبر حجمًا.

قال Ivan Widjaksono، رئيس التحول الرقمي في GRP: "مع دعم Rimini Street الكامل لأنظمة SAP الخاصة بنا، يمكن لفريقي التركيز بنسبة 100% على تحقيق رؤيتنا للصناعة 4.0. "إن الأمر يتجاوز مجرد توفير التكاليف، وهو أمر مفيد للغاية بالطبع لتمويل مشاريعنا، ولكن معرفة أن لدينا خبراء دعم SAP من الدرجة الأولى إلى جانبنا في كل دقيقة من كل يوم، يسمح لنا بتوجيه انتباهنا نحو المشاريع التي تبقينا في طليعة المنافسة".

قال Michael Cortesio، نائب رئيس حلول التصنيع والصناعة في Rimini Street: "يمثل GRP قطاع التصنيع الأوسع الذي يرى في الصناعة 4.0 فرصة للعمل بكفاءة أكبر والحصول على ميزة تنافسية. ومع ذلك، فإن الوصول إلى هناك يتطلب إيجاد طرق لتحويل مدخرات OPEX إلى استثمارات CAPEX لتنفيذ حلول الأتمتة الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA). وتتمتع شركة Rimini Street بتاريخ طويل في الشراكة مع شركات التصنيع ليس فقط لتمويل الابتكار، ولكن أيضًا لتقديم المشورة الإستراتيجية والخبرة على طريق التحديث باعتبارها شريكًا موثوقًا به".

Rimini Support لـ SAP : دعم أفضل وأسرع وأكثر شمولاً بتكلفة أقل

بالنسبة لـ GRP، يعد نظام SAP هو العمود الفقري الذي يجمع بيانات الطابق ويديرها. نظام مخصص للغاية، يقوم بدفع البيانات المجمعة إلى نظام الذكاء الاصطناعي الذي يوفر تقارير تحليلية، مما يساعد على تصور بيانات SAP باستخدام التحليل التنبئي وتسريع عمليات اتخاذ القرار.

وأضاف Widjaksono: "البيانات هي كل شيء عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. إن التأكد من تشغيل عملية جمع البيانات من خلال SAP بأقصى سرعة أمر ضروري لعملياتنا، حيث يمكن أن تساعدنا النتائج في اتخاذ قرارات إستراتيجية سريعة وفورية وطويلة الأمد تؤثر على الإنتاج والتكلفة والربحية وتخطيط الموارد والمزيد". "كنا بحاجة إلى شريك دعم موثوق به يقدر أهمية أنظمة S/4HANA لدينا واتصالها بالأنظمة التي تغذي عملياتنا، بما في ذلك التخصيصات التي أجريناها على جوهرها. بالمقارنة مع البائع والمنافسين الآخرين، كانت ؤ خيارًا متميزًا".

جاء الانتقال إلى Rimini Street مع العديد من الفوائد للشركة المصنعة، بما في ذلك:



الوصول المباشر إلى مهندس دعم أساسي مسمى ومخصص (PSE) مدعومًا بخبرة ومعرفة مئات المهندسين في جميع أنحاء العالم

اتفاقيات مستوى الخدمة الرائدة في الصناعة مع ضمان وقت استجابة مدته 10 دقائق للحالات ذات الأولوية، مع متوسط وقت استجابة أقل من دقيقتين لكل من التذاكر P1 وP2 توفير 50% على رسوم الدعم السنوية وما يصل إلى 90% على إجمالي تكاليف الدعم

وقال Widjaksono: "نحن شركة تصنيع تعمل 24 ساعة في اليوم، وبالتالي يجب أن يعمل نظام SAP الخاص بنا 24 ساعة في اليوم أيضًا. إن شركة Rimini Street تجعل ذلك ممكنًا".

Rimini Street : كرة ثلج من الادخار والابتكار

تسعى شركة GRP إلى خفض التكاليف وتحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية الأعمال، وترى أن التحول الرقمي هو الحل.

وقال Widjaksono: "من خلال توفير المعلومات الصحيحة في متناول يدك، وليس بشكل منعزل، يمكننا أن نكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات مما يساعدنا على النمو والربحية".

ويشير إلى شركة Rimini Street باعتبارها "كرة ثلج من المدخرات والابتكار" التي تسمح للشركات بأخذ المدخرات الأولية التي تحققت من خلال اختيار Rimini Street وإعادة استثمار الأموال في مشاريع الابتكار التي تساعد في توفير المزيد من المال.

ونصح Widjaksono المتابعين قائلاً: "لو كنا قد تعاقدنا مع شركة Rimini Street في وقت سابق، لكان بإمكاننا تسريع مشاريع التحول الرقمي لدينا. أوصي جميع قادة الأعمال بالتواصل مع Rimini Street في أقرب وقت ممكن وتعلم كيفية الشراكة معًا لتحقيق أهداف الأعمال".

تعرف على المزيد حول قصة GRP للابتكار بالشراكة مع Rimini Street هنا .

حول شركة . Rimini Street, Inc

شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، هي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات وحلول الابتكار والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا. وقعت الشركة آلاف العقود مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات متوسطة الحجم والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية المهمة وحققت نتائج تشغيلية أفضل وحققت مليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات ومولت الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى.

البيانات التطلعية

بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "صدق"، "استمر"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدير"، "احتمال"، "مستقبل"، "نية"، "قد"، "سوف"، "نظرة مستقبلية"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "تنبؤ"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "يجب"، "ربما"، "يمكن" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسةRimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغيرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها شركة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية كلية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة تطوير قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمحفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها، فضلاً عن التوقيت المتوقع للمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها في المستقبل؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بالإيرادات بدقة؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في المستقبل في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبة إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وتقلب سعر سهمنا والامتثال ذي الصلة لمتطلبات سوق الأوراق المالية؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، أو قدرتنا على تحقيق فوائد من خسائرنا التشغيلية الصافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعهد المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية للأسهم الخاصة بشركة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 30 أكتوبر 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قِبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

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