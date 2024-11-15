تراجع أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثاني على التوالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثاني على التوالي، بفضل السياسات الحكومية التي ترمي إلى تحفيز الطلب، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الشراء في المدن الكبرى.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء التي صدرت الجمعة، انخفاض أسعار المنازل الجديدة بنسبة 6.2% في أكتوبر على أساس سنوي، لتتسارع من وتيرة انخفاض بلغت 6.1% مسجلة في سبتمبر.

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وعلى الصعيد الشهري، انخفضت أسعار المنازل الجديدة 0.51% لتواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي، بعدما هبطت بنسبة 0.51% في سبتمبر.

وبالنسبة للمنازل القائمة بالفعل، تراجعت الأسعار بنسبة 8.9% على أساس سنوي في أكتوبر، وبمعدل 0.48% على أساس شهري، وهي الوتيرة الأبطأ في اثني عشر شهرًا.

وأطلقت الحكومة الصينية في الشهرين الماضيين حزم تحفيز لخفض أسعار العقارات ودعم الطلب عليها، بما في ذلك خفض تكاليف الرهن العقاري، وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل في المدن الكبرى، بجانب خفض الضرائب على عمليات الشراء.