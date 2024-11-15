تراجع أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثاني على التوالي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثاني على التوالي، بفضل السياسات الحكومية التي ترمي إلى تحفيز الطلب، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الشراء في المدن الكبرى.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء التي صدرت الجمعة، انخفاض أسعار المنازل الجديدة بنسبة 6.2% في أكتوبر على أساس سنوي، لتتسارع من وتيرة انخفاض بلغت 6.1% مسجلة في سبتمبر.
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وعلى الصعيد الشهري، انخفضت أسعار المنازل الجديدة 0.51% لتواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي، بعدما هبطت بنسبة 0.51% في سبتمبر.
وبالنسبة للمنازل القائمة بالفعل، تراجعت الأسعار بنسبة 8.9% على أساس سنوي في أكتوبر، وبمعدل 0.48% على أساس شهري، وهي الوتيرة الأبطأ في اثني عشر شهرًا.
وأطلقت الحكومة الصينية في الشهرين الماضيين حزم تحفيز لخفض أسعار العقارات ودعم الطلب عليها، بما في ذلك خفض تكاليف الرهن العقاري، وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل في المدن الكبرى، بجانب خفض الضرائب على عمليات الشراء.
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