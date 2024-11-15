ارتفاع أرباح آنت جروب 193% في الربع الثاني - جريدة البورصة

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أعلنت“آنت جروب” الصينية والتابعة لشركة“علي بابا”، عن ارتفاع بنسبة 193% في الأرباح خلال الربع الثاني، وذلك بالرغم من الحملة الحكومية التي شنتها بكين على المجموعة بشكل عام، وأدت إلى تراجع أعمالها في السنوات الأخيرة.
وأعلنت شركة التكنولوجيا المالية الصينية في بيان الجمعة، عن أرباح بقيمة 7.59 مليار يوان (1.05 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مرتفعة بما يُقارب ثلاثة أضعاف عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتأتي القفزة القوية في الأرباح بعد غرامة قدرها 7.07 مليار يوان فرضتها الحكومة الصينية على المجموعة قبل عام، بسبب مزاعم تتعلق بانتهاك القوانين المتعلقة بحماية المستهلك وحوكمة الشركات.
وأجرت“آنت جروب” إصلاحات واسعة النطاق لأعمالها في مارس، حيث أنشأت مجالس مستقلة للوحدات الدولية وقواعد البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لتمهيد الطريق أمام شركاتها الفرعية في الخارج لتوسيع نطاق أعمالها.
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