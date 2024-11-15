ارتفاع أرباح آنت جروب 193% في الربع الثاني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“إكس إيه آي” التابعة لـ”ماسك” تجمع 6 مليارات دولار لشراء رقائق من“إنفيديا” ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع توقعات خفض الفائدة تراجع الأسهم الأمريكية عند الافتتاح.. وناسداك يهبط 1.4%

أعلنت“آنت جروب” الصينية والتابعة لشركة“علي بابا”، عن ارتفاع بنسبة 193% في الأرباح خلال الربع الثاني، وذلك بالرغم من الحملة الحكومية التي شنتها بكين على المجموعة بشكل عام، وأدت إلى تراجع أعمالها في السنوات الأخيرة.

وأعلنت شركة التكنولوجيا المالية الصينية في بيان الجمعة، عن أرباح بقيمة 7.59 مليار يوان (1.05 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مرتفعة بما يُقارب ثلاثة أضعاف عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتأتي القفزة القوية في الأرباح بعد غرامة قدرها 7.07 مليار يوان فرضتها الحكومة الصينية على المجموعة قبل عام، بسبب مزاعم تتعلق بانتهاك القوانين المتعلقة بحماية المستهلك وحوكمة الشركات.

وأجرت“آنت جروب” إصلاحات واسعة النطاق لأعمالها في مارس، حيث أنشأت مجالس مستقلة للوحدات الدولية وقواعد البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لتمهيد الطريق أمام شركاتها الفرعية في الخارج لتوسيع نطاق أعمالها.