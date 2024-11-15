وزير الأشغال: ننفذ حاليا 22 مشروعا في مجال الطرق بتكلفة 100 مليون شيقل

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد بسيسو، اليوم الجمعة، إن الوزارة تنفذ حاليا 22 مشروعا في مجال الطرق تشمل إنشاءات جديدة وإعادة تأهيل وإصلاح الأضرار الناتجة عن فصل الشتاء، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 100 مليون شيقل.

وأضاف أن طول الطرق الجاري العمل عليها يبلغ حوالي 51 كيلومترا، بتمويل من الخزينة العامة والصناديق العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في مشروع طريق جفنا-بيرزيت بمحافظة رام الله والبيرة، والذي يتم تنفيذه بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، حيث بدأت الطواقم بتعبيد الطبقة النهائية للأسفلت.

ورافق الوزير في الجولة وكيل الوزارة مكرم دراغمة، ومدير عام الإشراف محمد شلطف، ومديرة مديرية رام الله والبيرة منى التكروري.

وأكد بسيسو خلال الجولة أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية أعمال تعبيد وإعادة تأهيل للطرق في عدد من المحافظات، يستفيد منها أكثر من مليوني مواطن، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل رغم التحديات والمعيقات كافة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية وتسهيل حركة النقل بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزّز التنمية المستدامة.