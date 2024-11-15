وزير الأشغال: ننفذ حاليا 22 مشروعا في مجال الطرق بتكلفة 100 مليون شيقل

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد بسيسو، اليوم الجمعة، إن الوزارة تنفذ حاليا 22 مشروعا في مجال الطرق تشمل إنشاءات جديدة وإعادة تأهيل وإصلاح الأضرار الناتجة عن فصل الشتاء، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 100 مليون شيقل.
وأضاف أن طول الطرق الجاري العمل عليها يبلغ حوالي 51 كيلومترا، بتمويل من الخزينة العامة والصناديق العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في مشروع طريق جفنا-بيرزيت بمحافظة رام الله والبيرة، والذي يتم تنفيذه بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، حيث بدأت الطواقم بتعبيد الطبقة النهائية للأسفلت.
ورافق الوزير في الجولة وكيل الوزارة مكرم دراغمة، ومدير عام الإشراف محمد شلطف، ومديرة مديرية رام الله والبيرة منى التكروري.
وأكد بسيسو خلال الجولة أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية أعمال تعبيد وإعادة تأهيل للطرق في عدد من المحافظات، يستفيد منها أكثر من مليوني مواطن، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل رغم التحديات والمعيقات كافة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية وتسهيل حركة النقل بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزّز التنمية المستدامة.
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