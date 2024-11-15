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فلسطين تشارك في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي في باكو

11/15/2024 9:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باكو / PNN -انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو، أعمال القمة العالمية للعمل المناخي
COP 29 بمشاركة قادة وممثلين عن وزارات حكومية ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.

وتترأس رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، وفد دولة فلسطين المشارك في أعمال القمة التي تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وتهدف القمة هذا العام إلى تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض.

كما تناقش القمة، سبل تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل المناخي ودعم دول جنوب العالم والدول النامية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي.

يُذكر أن قمة COP 29 تمثل الجانب التنفيذي لاتفاقية باريس لتغير المناخ، وتهدف إلى إيجاد حلول عالمية للحد من ارتفاع حرارة الأرض وتسريع الانتقال الأخضر.

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