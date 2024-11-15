فلسطين تشارك في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي في باكو

(MENAFN
- Palestine News Network
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باكو / PNN -انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو، أعمال القمة العالمية للعمل المناخي
COP 29 بمشاركة قادة وممثلين عن وزارات حكومية ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.
وتترأس رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، وفد دولة فلسطين المشارك في أعمال القمة التي تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وتهدف القمة هذا العام إلى تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض.
كما تناقش القمة، سبل تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل المناخي ودعم دول جنوب العالم والدول النامية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
يُذكر أن قمة COP 29 تمثل الجانب التنفيذي لاتفاقية باريس لتغير المناخ، وتهدف إلى إيجاد حلول عالمية للحد من ارتفاع حرارة الأرض وتسريع الانتقال الأخضر.
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