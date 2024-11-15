أم الفحم: مسيرة ضد حرب الإبادة والجريمة وهدم المنازل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات من أهالي مدينة أم الفحم وبلدات أخرى في الداخل، وانطلقت من منطقة دوار الفاتح في حي الظهر. وجاءت هذه المسيرة تعبيرًا عن رفض حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة ولبنان، واحتجاجًا على تواطؤ الشرطة الإسرائيليةفي مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، وسياسات هدم المنازل والقرى العربية في النقب.

واتجهت المسيرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، بالتعاون مع اللجان الشعبية في منطقة المثلث الشمالي، إلى منطقة الدوار الأول عند مدخل المدينة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة نشاطات احتجاجية تنظمها لجنة المتابعة واللجان الشعبية، رفضًا للحرب والجريمة وسياسات الهدم.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل شعارات مثل "أوقفوا الحرب الإجرامية"، "كفى للجريمة"، "الشرطة متواطئة مع الجريمة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"أوقفوا قتل أهلنا في غزة ولبنان".

ويطالب المحتجون بوقف الحرب، وعدم تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام ورفضًا لسياسات السلطات الإسرائيلية في هدم القرى العربية في النقب وتهجير الأهالي هناك.

وشهدت المسيرة مشاركة عدد من القيادات العربية وممثلي الأحزاب السياسية، مؤكدين رفضهم للسياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة : "تحية لأهلنا الصامدين في غزة والضفة، وأهلنا الأعزاء في لبنان. نقف إلى جانب أهلنا وندعمهم في ظل هذه الممارسات المستمرة والمستعرة".

وأضاف: "نقف هنا ضد الحرب والدمار والجريمة، وضد العقلية الفاشية العنصرية. نقف هنا من أجل العدالة والحرية والمساواة للجميع، لأهلنا في غزة والضفة ولبنان وفي الداخل. إذ أننا اليوم نواجه أخطر مرحلة تشهدها دولة إسرائيل، التي تعمل على نشر الدمار في كل المنطقة".

وقال نائب رئيس بلدية أم الفحم، ناصر محاميد: "المسيرة تأتي تنديدًا بحرب الإبادة الجماعية والمجزرة المتدحرجة. هذه الحكومة لا تريد إيقاف الحرب في غزة ولبنان، بل تسعى لمواصلة القتل والدمار. ونحن هنا نطالب بوقف هذه الحرب".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: "هم يريدوننا أن نتعود على الحرب في غزة ولبنان وفي الداخل، ونحن نقول: لا تتعودوا على هذه الأمور التي تعتبرها الحكومة والمؤسسة الإسرائيلية طبيعية، من قتل ودمار وسفك دماء. هذا ليس من قيمنا وأخلاقنا".

وأشار إلى أن: "هذه المسيرة هي استمرار لنضالنا المستمر من أجل حماية أبناء شعبنا ومجتمعنا، ضد حرب الإبادة والجريمة في الداخل. قد تأتي علينا أيام أصعب من هذه الأيام، وعلينا التحلي بالشجاعة والمسؤولية للدفاع عن أنفسنا وشعبنا".

وأضاف أن: "الشرطة لا تقوم بواجبها في كل ما يتعلق بالجريمة المنتشرة في المجتمع العربي. بل إنها تعتقل لجان الإصلاح في أم الفحم الذين يعملون من أجل إيقاف شلال الدم في الداخل".

وقالت منتهى أمارة "من مدينة أم الفحم، مدينة الأحرار، نقول إننا ضد هذه الحرب المستعمرة على أهلنا، وضد قتل الأطفال والنساء والشيوخ. نحن ضد هذه الهجمة الشرسة التي خرجت عن الإنسانية، والتي لم يشهد التاريخ مثيلًا لها".

ولفتت: "جميع المسؤولين في العالم، أين أنتم؟ لماذا أنتم متواطئون مع الجريمة؟ هؤلاء الحكام عبيد للاحتلال والهزيمة. أين أنتم عن حقوق الأطفال والنساء وحقوق الإنسان؟".

واختتمت حديثها بالقول: "نريد أن تعود غزة كما كانت، وأن يعود أهلنا إلى بيوتهم وأطفالنا إلى مدارسهم. يجب أن يتوقف هذا الاحتلال عن ممارساته بحق أهلنا".

المصدر / عرب 48