السلامي: نقطة ثمينة من منافس مباشر.. وتبديل موسى مخطط له

MENAFN - Alghad Newspaper) عمر الزعبي - موفد إتحاد الإعلام الرياضي

البصرة- قال المدير الفني للنشامى جمال سلامي ان المنتخب استطاع خلق الفرص لكنه لم يسجل الاهداف، وذلك لغياب الفعالية الهجومية نظراً لعدم جاهزية اللاعبين الكاملة مثل محمود مرضي وعلي علوان و الاخير الذي رغم الاصابة التي كان يشكو منها قبل اللقاء الا انه حصل على جائزة افضل في المباراة



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة أمام العراق برفقة نجم المنتخب علي علوان في المياراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن حسابات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم.



وقال السلامي ان النقطة التي تحصل عليها المنتخب مهمة في مشوار المنتخب للمونديال خصوصا وانت تلعب على ارض الخصم بحضور جماهيري كبير ويملك خط دفاع قوي.



واكد السلامي ان خروج موسى التعمري كان مخطط له وليس اضظراري، حيث ان اللاعب عائد من الاصابة ولم يأخذ الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل من الاصابة.



وبين السلامي ان غياب نور الدين الروابده وافتقاد حيوية موسى التعمري اثر على اداء المنتخب.