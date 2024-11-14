السلامي: نقطة ثمينة من منافس مباشر.. وتبديل موسى مخطط له

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي - موفد إتحاد الإعلام الرياضي
البصرة- قال المدير الفني للنشامى جمال سلامي ان المنتخب استطاع خلق الفرص لكنه لم يسجل الاهداف، وذلك لغياب الفعالية الهجومية نظراً لعدم جاهزية اللاعبين الكاملة مثل محمود مرضي وعلي علوان و الاخير الذي رغم الاصابة التي كان يشكو منها قبل اللقاء الا انه حصل على جائزة افضل لاعب في المباراة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة أمام العراق برفقة نجم المنتخب علي علوان في المياراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن حسابات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم.
وقال السلامي ان النقطة التي تحصل عليها المنتخب مهمة في مشوار المنتخب للمونديال خصوصا وانت تلعب على ارض الخصم بحضور جماهيري كبير ويملك خط دفاع قوي.
واكد السلامي ان خروج موسى التعمري كان مخطط له وليس اضظراري، حيث ان اللاعب عائد من الاصابة ولم يأخذ الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل من الاصابة.
وبين السلامي ان غياب نور الدين الروابده وافتقاد حيوية موسى التعمري اثر على اداء المنتخب.
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