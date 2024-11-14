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هجوم إسرائيلي جديد على دمشق

11/14/2024 11:27:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد التلفزيون السوري الرسمي، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق بمحيط منطقة السيدة زينب، جنوبي دمشق، في حين تحدث ناشطون على منصة "إكس" عن هجوم إسرائيلي جديد.
وتعرضت سوريا الخميس، إلى هجومين أحدهما استهدف منطقة المزة في دمشق، والآخر استهدف جسرًا في منطقة القصير قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) أن 15 شخصًا قُتلوا وأصيب 16 آخرون في "عدوان إسرائيلي" على عدد من المباني السكنية على مشارف العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، وقال الاحتلال الإسرائيلي إن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية ومقرًا لحركة "الجهاد" الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري سوري قوله إن المباني التي تم استهدافها تقع في المزة وقدسيا، وهما اثنان من أحياء غربي دمشق.

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