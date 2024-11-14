هجوم إسرائيلي جديد على دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد التلفزيون السوري الرسمي، مساء الخميس،
بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق بمحيط منطقة السيدة زينب، جنوبي دمشق، في حين
تحدث ناشطون على منصة "إكس" عن هجوم إسرائيلي جديد.
وتعرضت سوريا الخميس، إلى هجومين أحدهما استهدف
منطقة المزة في دمشق، والآخر استهدف جسرًا في منطقة القصير قرب الحدود مع لبنان.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية
(سانا) أن 15 شخصًا قُتلوا وأصيب 16 آخرون في "عدوان إسرائيلي" على عدد
من المباني السكنية على مشارف العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، وقال الاحتلال الإسرائيلي
إن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية ومقرًا لحركة "الجهاد" الفلسطينية.
ونقلت الوكالة
عن مسؤول عسكري سوري قوله إن المباني التي تم استهدافها تقع في المزة وقدسيا، وهما
اثنان من أحياء غربي دمشق.
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