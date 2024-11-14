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انخفاض الحوادث يحرج شركات التأمين

11/14/2024 11:21:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية عن انخفاض وفيات الحوادث بنسبة 25.9% في العام الجاري 2024 خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، مقارنة بعام 2023، مسجلة إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة من 28.8 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2016 إلى نحو 13 حالة في عام 2023، بقيت أسعار تأمين السيارات في ارتفاع كبير، رأى كثيرون أنه لا يتناسب مع السلامة المرورية التي تعززت خلال السنوات الأخيرة.
وفتح انخفاض وفيات حوادث الطرق السعودية خلال العام الجاري الأبواب على 3 محاور أساسية تدخل ضمناً في مسألة السلامة المرورية؛ بداية من الجهود الكبيرة لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في خفض حوادث الطرق التي أعلنت عنها مؤخراً وتشير إلى إنجاز نوعي في هذا الجانب، كما فتحت باباً لمحور مهم آخر، وهو استمرار ارتفاع قيمة التأمين على المركبات على الرغم من التغيير الإيجابي في مستوى السلامة المرورية وانخفاض الحوادث، وفتحت كذلك باباً لمحور ثالث حول تحويل التفكير من التركيز على حركة المركبات إلى حركة الناس وسلوكياتهم المرورية.
ارتفاع أسعار التأمين
أثار بيان الداخلية الرسمي المتعلق بالانخفاض النوعي في حوادث الطرق الانتباه أكثر إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات.
ويذكر علي حسين أنه أمن على مركبته من نوع لكزس بقيمة 750 ريالاً متنازلاً عن كثير من التغطيات الثانوية، فيما دفع قرابة 2000 ريال لتأمين سيارة أخرى لديه من نوع شيفروليه.
وأشار إلى أن قيمة التأمين الشامل لسيارة والدته من نوع هونداي في حدود 2500 ريال.
وكان قد سبق لإعلام شركات التأمين السعودية التصريح بأنه من المتوقع والمأمول أن يسهم الرصد الآلي لكل المركبات على الطرق، ورصد غير المؤمن منها، في رفع أعداد المؤمن عليهم، ومن ثم انخفاض أسعار وثائق التأمين على المدى الطويل، كما نشهد إطلاق مبادرات إيجابية مثل الخصم على التأمين من طرف بعض شركات التأمين.
التأمين مطلب ضروري
بدورهم، شدد مختصون على أهمية التأمين على المركبات.
وفي جانب قانوني لفت المحامي ثامر آل محيسن إلى أنه ((تكمن أهمية التأمين في الحوادث المرورية في حفظ الحقوق وتقليل المسؤوليات، وعند وقوع حادث مروري يصبح التأمين أداة أساسية لتفادي التبعات المالية التي قد تترتب على المتسبب في الحادث)).
وأضاف، ((يسهم التأمين في تغطية تكاليف الأضرار المادية والإصابات التي قد تلحق بالطرف المتضرر، ويخفف من الأعباء والمسؤوليات التي قد تقع على عاتق المتسبب)).
إجراءات وخطوات
تناول آل محيسن الإجراءات المترتبة بعد وقوع الحادث المروري، وأوضح، ((في حال وقوع حادث، يجب اتباع الخطوات التالية لضمان الحصول على التعويض المناسب:
ـ دور مندوب))نجم((:
يتم توثيق الحادث، وتحديد نسبة الخطأ بين الأطراف المعنية.
ـ التوجه إلى مراكز التقدير:
بعد تحديد المسؤولية، يتعين على المتضرر تقدير الأضرار في أحد مراكز التقدير المعتمدة.
ـ مراجعة شركة التأمين:
يجب التوجه إلى شركة التأمين الخاصة بالطرف المسؤول عن الحادث لتقديم طلب التعويض عن الأضرار (سواء كانت مادية أو إصابات).
الوعي القانوني
أكمل آل محيسن شارحاً أنه في حال رفض التعويض يتم رفع دعوى، وقال))إذا رفضت شركة التأمين صرف التعويض، يمكن للمتضرر رفع دعوى لدى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. وفي حال صدور حكم لصالح المتضرر ولم يتم تنفيذه، يحال الأمر إلى محكمة التنفيذ لإجبار شركة التأمين على صرف التعويض.((
وأشار إلى إشكالية عدم إعلام القاضي بوجود التأمين، وبين))يواجه بعض المتسببين بالحوادث دعوى قضائية من المتضررين، رغم وجود تأمين يغطي الأضرار. وهنا تكمن المشكلة في أن المتضرر أحياناً لا يبلغ القاضي بأنه لم يلجأ إلى شركة التأمين، أو أنه لم يحصل على ما يثبت رفض شركة التأمين تعويضه. في هذه الحالة، ينبغي على القاضي رد الدعوى، إذ إن اللجوء إلى التأمين هو الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها قبل إقامة الدعوى((.
أنظمة واضحة
علق آل محيسن مبيناً أنه))وفق الأنظمة المعمول بها، تلزم شركات التأمين بصرف التعويض خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام الطلب المكتمل من المتضرر. في حال عدم الالتزام بهذه المدة، يكون من حق المتضرر التوجه للجهات المعنية للمطالبة بحقه.((
الشباب عرضة للحوادث
كل هذه الإجراءات التي تصب في توعية المواطن قانونياً ونظامياً هي امتداد لتغيير إيجابي آخر يدخل في مسألة الوعي السلوكي المروري لخفض نسبة الوفيات، والحوادث، وحتى مستوى الإصابات الناجمة عن الحوادث.
وأظهرت إحصاءات النقل البري لعام 2023 انخفاضاً في عدد الوفيات في الحوادث المرورية بنسبة 2.9% عن عام 2022، وانخفاض الإصابات الناجمة عن الحوادث بنسبة 1.8%، مع الإشارة إلى أن نسبة الوفيات في الحوادث المرورية ارتفعت لدى الفئة من 18 إلى 30 عاماً بنسبة 35%، تلتها الفئة العمرية الواقعة بين 31 و40 عاماً بنسبة 22%.
معالجة السلوكيات الخاطئة
من جانبها، كثفت وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع لجان السلامة المرورية في إمارات المناطق لتعزيز السلامة المرورية بمبادرات تحفيزية مثل جائزة السائق المثالي، وغيرها، فضلاً عن المشاريع مشتركة والإستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتأصيل القيم ومعالجة السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، بهدف رفع وعي المجتمع وقائدي المركبات تجاه السلامة المرورية.
مؤشرات السلامة المرورية
عملت وزارة الداخلية كذلك على تطوير منهجية متابعة نضج مؤشرات الأداء الإستراتيجية، بوضع مستهدفات سنوية ذات تأثير مباشر على نضج المؤشرات، لتحقيق المؤشر الإستراتيجي السنوي المستهدف المعتمد لخفض الوفيات لكل 100 ألف نسمة.
كما تعمل الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية ولجان السلامة المرورية في إمارات المناطق على تحقيق انخفاض ملموس في الحوادث المرورية الجسيمة من خلال تنفيذ التحسينات الهندسية على الطرق الرئيسة والسريعة وتزويدها بمتطلبات السلامة، وتعزيز الرقابة والضبط المروري على الطرق كافة بتقنيات حديثة وحملات ممنهجة للتعامل مع المخالفات المرورية، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي في خمس مناطق، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي ورفع القدرات الصحية للتعامل مع مصابي الحوادث المرورية، واستحداث مراكز طبية مختصة في التعامل مع تلك الإصابات.
معايير غير ثابتة
أوضح عيد الناصر وهو مستشار سابق في التأمين وإدارة المخاطر، أن))أسعار التأمين على المركبات تخضع إلى معايير غير ثابتة في سوق التأمين السعودي، وهي تختلف من شركة إلى أخرى بناء على الأقساط، وقياسها مع تكلفة الخسائر، وما تضعه الشركة من تكلفة نسبية للأرباح تتناسب مع وضع الشركة في سوق التأمين((.
ولفت إلى أن))السنوات الأربع الأخيرة اختلفت فيها الأسعار بعد أن ضرب السوق طوفان المخالفات المرورية والحوادث التي نجمت من قيادة المرأة بنسبة أكبر من الذكور((.
ونوه إلى أن))الأسعار التي يراها البعض مرتفعة ناجمة عن عدة عوامل مؤثرة سواء في معدل الشركة أو معدل السوق السعودية كاملة".
الحركة المرورية والحوادث (وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية)
* يلقى قرابة 1.19 مليون شخص حتفهم سنوياً بسبب حوادث المرور.
* إصابات حوادث المرور تعد السبب الرئيس للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاماً.
* تقع نسبة 92% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم أن نسبة المركبات التي تستأثر بها هذه البلدان لا تتجاوز نحو 60% من المركبات في العالم.
* يتركز أكثر من نصف إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين مستخدمي الطرق الأكثر عرضة للخطر، وهم: المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والدراجات النارية.
* تكلف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
* الهدف العالمي هو خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2030
سبل خفض الحوادث المرورية الجسيمة
ـ تنفيذ تحسينات هندسية على الطرق الرئيسة والسريعة
ـ تزويد الطرق الرئيسة والسريعة بمتطلبات السلامة
ـ تعزيز الرقابة والضبط المروري على الطرق كافة بتقنيات حديثة
ـ تفعيل حملات ضبط المخالفات المرورية
ـ تفعيل خدمات الإسعاف الجوي
ـ تحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي ورفع القدرات الصحية للتعامل مع مصابي الحوادث المرورية
ـ استحداث مراكز طبية مختصة في التعامل مع إصابات الحوادث المرورية

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