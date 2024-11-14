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الجياد السعودية تتألق في جولة الرياض للجياد العربية

11/14/2024 11:21:23 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الجياد السعودية نتائج مميزة خلال مشاركتها في اليومين الأولى من منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي "KAFD"، ونالت عدداً من المراكز المتقدمة حيث أقيمت 9 أشواط لـ "أمهار ومهرات" أعمارهم من سنة وحتى 6 سنوات.
وأقيم في "اليوم الثاني" 5 أشواط، الأول شوط "أمهار" أعمار سنتين، شوط "مهرات" أعمار 3 سنوات، شوط "امهار" أعمار 3 سنوات، وشوطين "أفراس" من 4 سنوات الى 6 سنوات إضافة لتكريم الرعاة.
من جهته، تقام غداً 5 أشواط، الأول شوط "افراس" من عمر 7 إلى 10، شوط "افراس" فوق العمر 11 سنة ، شوط "افحل" من عمر 4 إلى 6 سنوات، شوط "افحل" من 7 الى 10 سنوات، شوط "افحل" فوق 11 سنة
وكانت جولات البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي على أرض العاصمة القطرية الدوحة ثم أكملت محطاتها الخمسة في الإمارات، عمان، فرنسا، ثم هولندا وإيطاليا بجوائز مالية تبلغ 27.5 مليون ريال.
وتشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث ستكون الرياض مسرحاً لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات.
وتأتي هذه الاستضافة بهدف الإرتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الإستثمار في هذا القطاع.
وصاحب اليوم الثاني فعاليات متنوعة في منطقة الفعاليات المصاحبة التي تضم مطاعم ومقاهي متنوعة وألعاب أطفال مختلفة إضافة لجلسات عائلية وخدمات عامة.

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