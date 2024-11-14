بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء، تداولاتها اليوم الخميس، على أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” ربحَا بنسبة 0.5%، ليستقر بذلك عند 14.751.03 نقطة.
وسجل مؤشر MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0.63% إلى 1.195.52 نقطة، فيما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,58% إلى 1.058,37 نقطة.
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كما حقق (MASI Mid and Small Cap)، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0.28% إلى 1.432.14 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر (إف إس تي إي – سي إس إي موروكو)، ومؤشر (إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد)، ارتفاعًا بنسبة 0,39 % إلى 13.954,68 نقطة، وبنسبة 0,57% إلى 12.413,79 نقطة، على التوالي.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 332.8 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم).
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 755.8 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108888958
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