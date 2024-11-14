بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء، تداولاتها اليوم الخميس، على أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” ربحَا بنسبة 0.5%، ليستقر بذلك عند 14.751.03 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0.63% إلى 1.195.52 نقطة، فيما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,58% إلى 1.058,37 نقطة.

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كما حقق (MASI Mid and Small Cap)، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0.28% إلى 1.432.14 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر (إف إس تي إي – سي إس إي موروكو)، ومؤشر (إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد)، ارتفاعًا بنسبة 0,39 % إلى 13.954,68 نقطة، وبنسبة 0,57% إلى 12.413,79 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 332.8 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 755.8 مليار درهم.

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