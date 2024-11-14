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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع - جريدة البورصة

11/14/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء، تداولاتها اليوم الخميس، على أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” ربحَا بنسبة 0.5%، ليستقر بذلك عند 14.751.03 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0.63% إلى 1.195.52 نقطة، فيما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,58% إلى 1.058,37 نقطة.

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كما حقق (MASI Mid and Small Cap)، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0.28% إلى 1.432.14 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر (إف إس تي إي – سي إس إي موروكو)، ومؤشر (إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد)، ارتفاعًا بنسبة 0,39 % إلى 13.954,68 نقطة، وبنسبة 0,57% إلى 12.413,79 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 332.8 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 755.8 مليار درهم.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108888958

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