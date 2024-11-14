سميرات : موقع وتطيبق للترويج لمنتجات سيدات المجتمع المحلي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - التقى وزير
الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات الخميس، فريقا شبابيا يعمل على تطوير مبادرة لحلول رقمية تدعم تسويق وبيع منتجات سيدات المجتمع المحلي في المحافظات.
وكان فريق المبادرة الذي يسعى لتلقي الدعم والإسناد الفني والتسويقي، عرض الأسبوع الماضي مبادرته خلال حوار مع رئيس الوزراء ضم إلى جانبهم عددا من الناشطات في العمل التطوعي والشبابي والمبادرات الإنتاجية في مركز شابات جرش.
وأبدى الوزير سميرات التزام الوزارة بدعم المشروع وتوفير المتطلبات الفنية والرقمية اللازمة من موقع إلكتروني وتطبيق متجر رقمي، تحقيقا لهدف السيدات من عرض منتجاتهن بشكل فعّال والوصول إلى جمهور أوسع من المستهلكين والمهتمين بالحرف اليدوية محلية الصنع.
وبين سميرات، خلال حواره مع الفريق الذي ضم كلا من كوثر السوالمة، ومصطفى العقيلي، وضحى أبو الخير، أن الوزارة ستقدم دعما إضافيا للمشروع الريادي خصوصا فيما يتعلق بالتشبيك واستضافة فريق المبادرة في محطات المستقبل للاستفادة من التدريبات الرقمية المتاحة.
كما جرى خلال اللقاء تحديد خطة عمل لتسريع إنجاز المبادرة وإطلاقها، على أن تبدأ من محافظة جرش مع خطة للتوسع لاحقاً لتشمل جميع محافظات المملكة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات وتعزيز دورهن ومشاركتهن في الاقتصاد المحلي.
من جهتهم، أعرب فريق المبادرة عن تقديرهم لدعم الحكومة، مشيرين إلى أن هذا الدعم سيوفر خدمات متعددة لمبادرتهم تشمل بناء علامة تجارية قوية وتوفير خدمات التوصيل؛ مما يسهم في تعزيز الوجود الرقمي للمشروع ويعزز دوره كمحرك اقتصادي محلي.
يشار أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه فريق المبادرة في مركز شابات جرش الأسبوع الماضي دعم الحكومة للأفكار الريادية والمبادرات الإنتاجيَّة لأعضاء المراكز الشبابية في المحافظات وتوفير التمويل لها من خلال وزارة الشباب والدعم التكنولوجي عبر وزارة الاقتصاد الرقمي.
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