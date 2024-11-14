سميرات : موقع وتطيبق للترويج لمنتجات سيدات المجتمع المحلي

MENAFN - Khaberni) خبرني - التقى الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات الخميس، فريقا شبابيا يعمل على تطوير مبادرة لحلول رقمية تدعم تسويق وبيع منتجات سيدات المجتمع المحلي في المحافظات.

وكان فريق المبادرة الذي يسعى لتلقي الدعم والإسناد الفني والتسويقي، عرض الأسبوع الماضي مبادرته خلال حوار مع رئيس الوزراء ضم إلى جانبهم عددا من الناشطات في العمل التطوعي والشبابي والمبادرات الإنتاجية في مركز شابات جرش.

وأبدى الوزير سميرات التزام الوزارة بدعم المشروع وتوفير المتطلبات الفنية والرقمية اللازمة من موقع إلكتروني وتطبيق متجر رقمي، تحقيقا لهدف السيدات من عرض منتجاتهن بشكل فعّال والوصول إلى جمهور أوسع من المستهلكين والمهتمين بالحرف اليدوية محلية الصنع.

وبين سميرات، خلال حواره مع الفريق الذي ضم كلا من كوثر السوالمة، ومصطفى العقيلي، وضحى أبو الخير، أن الوزارة ستقدم دعما إضافيا للمشروع الريادي خصوصا فيما يتعلق بالتشبيك واستضافة فريق المبادرة في محطات المستقبل للاستفادة من التدريبات الرقمية المتاحة.

كما جرى خلال اللقاء تحديد خطة عمل لتسريع إنجاز المبادرة وإطلاقها، على أن تبدأ من محافظة جرش مع خطة للتوسع لاحقاً لتشمل جميع محافظات المملكة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات وتعزيز دورهن ومشاركتهن في الاقتصاد المحلي.

من جهتهم، أعرب فريق المبادرة عن تقديرهم لدعم الحكومة، مشيرين إلى أن هذا الدعم سيوفر خدمات متعددة لمبادرتهم تشمل بناء علامة تجارية قوية وتوفير خدمات التوصيل؛ مما يسهم في تعزيز الوجود الرقمي للمشروع ويعزز دوره كمحرك اقتصادي محلي.

يشار أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه فريق المبادرة في مركز شابات جرش الأسبوع الماضي دعم الحكومة للأفكار الريادية والمبادرات الإنتاجيَّة لأعضاء المراكز الشبابية في المحافظات وتوفير التمويل لها من خلال وزارة الشباب والدعم التكنولوجي عبر وزارة الاقتصاد الرقمي.