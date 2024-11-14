Friday, 15 November 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعداد المسجلين لأداء مناسك الحج لموسم الحج القادم تتجاوز 12 ألف شخص

11/14/2024 7:23:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‎أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬أعداد‭ ‬المسجلين‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬لموسم‭ ‬1446‭ ‬هـ‭ - ‬2025م‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬الحج‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بلغ‭ (‬12 , 283‭) ‬شخصاً‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬شكل‭ ‬الذكور‭ ‬46 % ‭ ‬من‭ ‬المسجلين،‭ ‬و54 % ‭ ‬من‭ ‬الإناث‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لها،‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بتزويد‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬بأرقام‭ ‬المسجلين‭ ‬لديها‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬استيفاء‭ ‬معايير‭ ‬الأولوية‭ ‬والأسبقية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل،‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

‎وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬ما‭ ‬تعكسه‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬من‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬لاستخدام‭ ‬المنصة‭ ‬والتسجيل‭ ‬للحج،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬والشفافية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلبات‭ ‬ستكون‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬أداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أفراداً‭ ‬أو‭ ‬مجموعات،‭ ‬وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬الأولوية‭ ‬أيضاً‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللاتي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهن‭ ‬الحج‭ ‬ويرافقهن‭ ‬بحريني‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الحج‭ ‬وتضم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬زوجة‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬بحرينية،‭ ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬الأولوية‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬الحج‭ ‬وبلغوا‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ويرافقهم‭ ‬من‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الحج،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أسبقية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬المنصة‭. ‬‎الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الكوتا‭ ‬المقررة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تبلغ‭ ‬4 , 625‭ ‬حاجاً‭.‬

كلمات دالة

MENAFN14112024000055011008ID1108888720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث