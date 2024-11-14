أعداد المسجلين لأداء مناسك الحج لموسم الحج القادم تتجاوز 12 ألف شخص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة أن إجمالي أعداد المسجلين لأداء مناسك الحج لموسم 1446 هـ - 2025م عبر منصة الحج الإلكترونية بلغ (12
, 283) شخصاً حتى الآن، حيث شكل الذكور 46
% من المسجلين، و54
% من الإناث.
وذكرت اللجنة العليا في تصريح لها، أنها ستقوم بتزويد حملات الحج بأرقام المسجلين لديها مع مراعاة استيفاء معايير الأولوية والأسبقية، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل، والمقرر أن يكون في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024.
وأكدت اللجنة العليا ما تعكسه هذه المؤشرات من إقبال كبير لاستخدام المنصة والتسجيل للحج، في مؤشر على النجاح في تطبيق الخدمات الرقمية لتسهيل عملية التسجيل وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن الأولوية في قبول الطلبات ستكون للبحرينيين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج سواء كانوا أفراداً أو مجموعات، وتشمل قائمة الأولوية أيضاً البحرينيات اللاتي لم يسبق لهن الحج ويرافقهن بحريني سبق له الحج وتضم هذه الفئة زوجة البحريني في حال كانت غير بحرينية، كما تضم الأولوية البحرينيين الذين لم يسبق لهم الحج وبلغوا 60 عاماً أو أكثر، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويرافقهم من سبق له الحج، مع مراعاة أسبقية التسجيل في المنصة. الجدير بالذكر أن الكوتا المقررة لمملكة البحرين، تبلغ 4 , 625 حاجاً.
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