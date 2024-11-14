أعداد المسجلين لأداء مناسك الحج لموسم الحج القادم تتجاوز 12 ألف شخص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لها،‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بتزويد‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬بأرقام‭ ‬المسجلين‭ ‬لديها‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬استيفاء‭ ‬معايير‭ ‬الأولوية‭ ‬والأسبقية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل،‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

‎وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬ما‭ ‬تعكسه‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬من‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬لاستخدام‭ ‬المنصة‭ ‬والتسجيل‭ ‬للحج،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬والشفافية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلبات‭ ‬ستكون‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬أداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أفراداً‭ ‬أو‭ ‬مجموعات،‭ ‬وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬الأولوية‭ ‬أيضاً‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللاتي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهن‭ ‬الحج‭ ‬ويرافقهن‭ ‬بحريني‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الحج‭ ‬وتضم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬زوجة‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬بحرينية،‭ ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬الأولوية‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬الحج‭ ‬وبلغوا‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ويرافقهم‭ ‬من‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الحج،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أسبقية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬المنصة‭. ‬‎الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الكوتا‭ ‬المقررة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تبلغ‭ ‬4 , 625‭ ‬حاجاً‭.‬

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