وزير العدل: دور مهم للمنفذين الخاصين في تعزيز كفاءة الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬التزام‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بالأعمال‭ ‬والإجراءات‭ ‬المرخَّص‭ ‬بها‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الدقة‭ ‬والأمانة‭ ‬والإخلاص،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬أسرار‭ ‬وكرامة‭ ‬المهنة،‭ ‬والتنفيذ‭ ‬التام‭ ‬للقرارات‭ ‬والأوامر‭ ‬القضائية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬أوجب‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬فيها‭ ‬قرارات‭ ‬بالحجز‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬‮»‬عقارات،‭ ‬مركبات،‭ ‬منقولات،‭ ‬أسهم‭ ‬ومستندات‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬المرخصين‭ ‬للقيام‭ ‬بإجراءات‭ ‬الإخطار‭ ‬وتقديم‭ ‬طلب‭ ‬التنفيذ‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭.‬

هذا،‭ ‬وتتولى‭ ‬إدارة‭ ‬التوثيق‭ ‬والتنفيذ‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬التفتيش‭ ‬الإداري‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬بالواجبات‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬له‭ ‬ومن‭ ‬التزامه‭ ‬بشروط‭ ‬الترخيص‭ ‬الصادر‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬تتلقى‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬ضد‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬الطبيعيين‭ ‬العاملين‭ ‬لديه‭.‬

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