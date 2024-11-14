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وزير العدل: دور مهم للمنفذين الخاصين في تعزيز كفاءة الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم

11/14/2024 7:23:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬دور‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬للمحاكم‭.‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬ممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التنفيذ‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬36‭ ‬مرخصًا‭ ‬القسم‭ ‬أمامه،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استكمالهم‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬وشروط‭ ‬البرنامج‭ ‬المقرر‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭.‬ونوه‭ ‬الوزير‭ ‬المعاودة‭ ‬بالتوسع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬شركات‭ ‬التنفيذ‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬وزيادة‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬التزام‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بالأعمال‭ ‬والإجراءات‭ ‬المرخَّص‭ ‬بها‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الدقة‭ ‬والأمانة‭ ‬والإخلاص،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬أسرار‭ ‬وكرامة‭ ‬المهنة،‭ ‬والتنفيذ‭ ‬التام‭ ‬للقرارات‭ ‬والأوامر‭ ‬القضائية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬أوجب‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬فيها‭ ‬قرارات‭ ‬بالحجز‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬‮»‬عقارات،‭ ‬مركبات،‭ ‬منقولات،‭ ‬أسهم‭ ‬ومستندات‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬المرخصين‭ ‬للقيام‭ ‬بإجراءات‭ ‬الإخطار‭ ‬وتقديم‭ ‬طلب‭ ‬التنفيذ‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭.‬

هذا،‭ ‬وتتولى‭ ‬إدارة‭ ‬التوثيق‭ ‬والتنفيذ‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬التفتيش‭ ‬الإداري‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬بالواجبات‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬له‭ ‬ومن‭ ‬التزامه‭ ‬بشروط‭ ‬الترخيص‭ ‬الصادر‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬تتلقى‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬ضد‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬الطبيعيين‭ ‬العاملين‭ ‬لديه‭.‬

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