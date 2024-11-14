محافظ الجنوبية يشهد الفعالية التوعوية بمناسبة يوم السكري العالمي تحت شعار ((السكري وجودة الحياة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسكري‭ ‬لهذا‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السكري‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الصحية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬المناسبات‭ ‬العالمية،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬واستدامته‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬مجتمع‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬المحافظة‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الرفاع‭ ‬مدينة‭ ‬صحية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ألقى‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشار‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الوعي‭ ‬والتثقيف‭ ‬حول‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬والوقاية‭ ‬منه‭ ‬بالتشخيص‭ ‬المبكر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬مبادرة‭ ‬مكافحة‭ ‬السكري‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬وذلك‭ ‬سعياً‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬السمنة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬السنوية‭ ‬للتوعية‭ ‬حول‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬فقرات‭ ‬صحية‭ ‬منوعة،‭ ‬حيث‭ ‬ألقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أوضحت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬دور‭ ‬التوعوية‭ ‬بالأساليب‭ ‬الطبية‭ ‬والحديثة‭ ‬وأثر‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لتجنب‭ ‬الإصابة‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أساليب‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بافتتاح‭ ‬معرض‭ ‬التوعية،‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬عدة‭ ‬أركان‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الصحية‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬وطرق‭ ‬التوعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي،‭ ‬وممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬لسلامة‭ ‬وصحة‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭.‬

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