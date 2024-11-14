طيران الخليج وجورامكو توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬غوه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬يتمتع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بموقع‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬والإصلاح‭ ‬والتجديد‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لأسطول‭ ‬الشركة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملاء‭ ‬آخرين‭. ‬وقد‭ ‬سعدت‭ ‬بزيارة‭ ‬جورامكو‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصًا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المستقبل؛‭ ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬جميعًا‭ ‬نشهد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬في‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

Top ‭ ‬ of ‭ ‬ Form ‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬،‭ ‬فريزر‭ ‬كوري‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نبرم‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الجديدة‭ ‬هذه‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬شركائنا،‭ ‬متطلعين‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬استكشافها‭ ‬للفرص‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬توسيع‭ ‬خدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬والإصلاح‭ ‬والتجديد‭. ‬وإذ‭ ‬نتعاون‭ ‬في‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬وموثوقة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬فإننا‭ ‬لن‭ ‬ندخر‭ ‬جهداً‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬والثقة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة‭ ‬المتبادلة‭ ‬لكلينا‮»‬‭.‬

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