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طيران الخليج وجورامكو توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

11/14/2024 7:23:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الأردنية‭ ‬لصيانة‭ ‬الطائرات‭ ‬المحدودة‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الذراع‭ ‬الهندسية‭ ‬لشركة‭ ‬دبي‭ ‬لصناعات‭ ‬الطيران،‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭. ‬وتضمنت‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تولي‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬‭ ‬مهمة‭ ‬تزويد‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بخدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬والإصلاح‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬امتدادا‭ ‬للشراكة‭ ‬الحصرية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وشريكها‭ ‬الموثوق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة‭ ‬الثقيلة،‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬فحصاً‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬أسطول‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بنجاح‭ ‬من‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬عمّان‭. ‬وتهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬جيفري‭ ‬غوه،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬،‭ ‬فريزر‭ ‬كوري‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الصيانة‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭
‬استحداث‭
‬هنجر‭ ‬طائرات‭ ‬جديد‭ ‬خاص‭ ‬بشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ليصبح‭ ‬مركزاً‭ ‬داخلياً‭ ‬لخدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬والإصلاح‭ ‬والتجديد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬تحسين‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬تطور‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬غوه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬يتمتع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بموقع‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬والإصلاح‭ ‬والتجديد‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لأسطول‭ ‬الشركة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملاء‭ ‬آخرين‭. ‬وقد‭ ‬سعدت‭ ‬بزيارة‭ ‬جورامكو‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصًا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المستقبل؛‭ ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬جميعًا‭ ‬نشهد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬في‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

Top ‭ ‬ of ‭ ‬ Form ‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬،‭ ‬فريزر‭ ‬كوري‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نبرم‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الجديدة‭ ‬هذه‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬شركائنا،‭ ‬متطلعين‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬استكشافها‭ ‬للفرص‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬توسيع‭ ‬خدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬والإصلاح‭ ‬والتجديد‭. ‬وإذ‭ ‬نتعاون‭ ‬في‭ ‬‮«‬جورامكو‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬وموثوقة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬فإننا‭ ‬لن‭ ‬ندخر‭ ‬جهداً‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬والثقة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة‭ ‬المتبادلة‭ ‬لكلينا‮»‬‭.‬

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