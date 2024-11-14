السفير الفرنسي: تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البحرين وفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر السفير الفرنسي افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران المبهر الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء. وأعرب عن خالص تهانيه لمملكة البحرين على التنظيم الفعال لهذا الحدث الكبير.
وقد عززت فرنسا هذا العام حضورها من خلال شركات رائدة في هذا المجال، وهو ما يدل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والبحرين في جميع مجالات صناعة الطيران.
ومن بين الأسماء الرئيسية الممثلة في معرض الطيران: إيرباص، وتاليس، وأي إم سي للطيران، وشركة CFM الدولية – وهو مشروع مشترك بين شركتي سافران وجنرال إلكتريك، والمعترف بها عالميًا كشركة رائدة في تصنيع محركات الطائرات.
وقد حضر السفير توقيع اتفاقية بين وزير المواصلات والاتصالات البحريني معالي الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وممثل عن شركة تاليس، بهدف تعزيز التعاون في مجال حلول الطيران المبتكرة.
وعلاوة على ذلك، أكد السفير جودة دورة «برنامج المهندسين الصغار» الذي تنظمه شركة إيرباص للشباب البحريني.
كما سلّط السفير الضوء على الابتكارات المتطورة في مجال الطيران، مثل شركة فولتيرو وشارلات مانوتنشن، الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية المزودة ببطاريات للدعم الأرضي في المطارات، وقال السفير: «تقدم هذه الشركات حلولاً مستدامة للنقل الجوي تتماشى مع رؤية البحرين لمستقبل أكثر اخضراراً».
تؤكد هذه المشاركة الفرنسية القوية أهمية الخبرة الفرنسية في دعم طموحات البحرين في مجال الطيران والدفاع والابتكار المستدام.
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