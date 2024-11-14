السفير الفرنسي: تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البحرين وفرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬عززت‭ ‬فرنسا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حضورها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأسماء‭ ‬الرئيسية‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الطيران‭: ‬إيرباص،‭ ‬وتاليس،‭ ‬وأي‭ ‬إم‭ ‬سي‭ ‬للطيران،‭ ‬وشركة‭ ‬ CFM ‭ ‬الدولية‭ ‬ – ‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬شركتي‭ ‬سافران‭ ‬وجنرال‭ ‬إلكتريك،‭ ‬والمعترف‭ ‬بها‭ ‬عالميًا‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬محركات‭ ‬الطائرات‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬السفير‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬البحريني‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وممثل‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬تاليس،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬الطيران‭ ‬المبتكرة‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬جودة‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬المهندسين‭ ‬الصغار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬شركة‭ ‬إيرباص‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬سلّط‭ ‬السفير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الابتكارات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬فولتيرو‭ ‬وشارلات‭ ‬مانوتنشن،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬المزودة‭ ‬ببطاريات‭ ‬للدعم‭ ‬الأرضي‭ ‬في‭ ‬المطارات،‭ ‬وقال‭ ‬السفير‭: ‬‮«‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬حلولاً‭ ‬مستدامة‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬اخضراراً‮»‬‭.‬

تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الفرنسية‭ ‬القوية‭ ‬أهمية‭ ‬الخبرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬طموحات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والدفاع‭ ‬والابتكار‭ ‬المستدام‭.‬

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