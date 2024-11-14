فلاي دبي تشارك لأول مرة

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬قال‭ ‬غيث‭ ‬الغيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفلاي‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬حدثاً‭ ‬مهماً‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬لوجودنا‭ ‬هنا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬لتأكيد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالسوق‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬نخدمه‭ ‬بفخر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الجوي‭ ‬فرصة‭ ‬لنا‭ ‬لعرض‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬لمقصوراتنا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحديثها‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬براحة‭ ‬الركاب‭ ‬ودمج‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتصميم‭ ‬الحديث‭ ‬للارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬الطيران‮»‬‭.‬

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