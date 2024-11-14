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توقيع اتفاقية مبدئية بين شركة مطار البحرين ودي إتش إل إكسبريس لإنشاء أكبر منشأة صيانة في المنطقة

11/14/2024 7:23:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬اتفاقية‭ ‬مبدئية‭ ‬مدة‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل‭ ‬إكسبريس‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬نوفمبر‭.‬

تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬أكبر‭ ‬منشأة‭ ‬لصيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬وتجديد‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وقدرات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للطيران‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬منشأة‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬وتجديد‭ ‬الطائرات‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عمليات‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل‭ ‬إكسبريس،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والنهوض‭ ‬بصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

وتُعرف‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل‭ ‬إكسبريس‭ ‬بشبكتها‭ ‬العالمية‭ ‬لخدمات‭ ‬التوصيل،‭ ‬وكانت‭ ‬جزءًا‭ ‬حيويًا‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭. ‬ويوفر‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لشركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل‭ ‬إكسبريس‭ ‬مركزًا‭ ‬لوجستيًا‭ ‬معززًا،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬لها‭ ‬اتصالًا‭ ‬عالميًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المهمة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل‭ ‬إكسبريس‭. ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منشأة‭ ‬لصيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬وتجديد‭ ‬الطائرات‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬منشأة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬استثمار‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬استحداث‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة،‭ ‬وجذب‭ ‬شركات‭ ‬الطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬لخدمات‭ ‬صيانة‭ ‬الطائرات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬نور‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل‭ ‬إكسبريس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نوفره‭ ‬لعملائنا‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬نحرص‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتوسعة‭ ‬خدماتنا‭. ‬إن‭ ‬المنشأة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودنا‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتطوير‭ ‬شبكتنا‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬كذلك‭ ‬‎علي‭ ‬المديفع،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحريني‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تشييد‭ ‬منشأة‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬وتجديد‭ ‬الطائرات‭ ‬لشركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل‭ ‬إكسبريس‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬لترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رئيسي‭ ‬للشحن‭ ‬الجوي‭ ‬ومركز‭ ‬خدمة‭ ‬متطور‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬لن‭ ‬تعزز‭ ‬هذه‭ ‬المنشأة‭ ‬قدراتنا‭ ‬اللوجستية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ستجذب‭ ‬كذلك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬الماهرة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬رؤيتنا‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬وجهودنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتنويع‭ ‬المحفظة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬منشأة‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬وتجديد‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬إل،‭ ‬مما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستعزز‭ ‬النهوض‭ ‬بمستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

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