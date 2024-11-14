توقيع اتفاقية مبدئية بين شركة مطار البحرين ودي إتش إل إكسبريس لإنشاء أكبر منشأة صيانة في المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، اتفاقية مبدئية مدة 25 عامًا مع شركة دي إتش إل إكسبريس وذلك خلال اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الفترة 13-15 نوفمبر.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إنشاء أكبر منشأة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة بمطار البحرين الدولي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام شركة مطار البحرين بتعزيز البنية التحتية وقدرات مطار البحرين الدولي، وترسيخ مكانته كمركز إقليمي للطيران.
من المتوقع أن تلعب منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات دورًا محوريًا في دعم عمليات دي إتش إل إكسبريس، وتعزيز مكانة مطار البحرين الدولي كمركز لوجستي رائد في المنطقة إلى جانب في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين والنهوض بصناعة الطيران والنقل الجوي على مستوى المنطقة.
وتُعرف شركة دي إتش إل إكسبريس بشبكتها العالمية لخدمات التوصيل، وكانت جزءًا حيويًا من المشهد الاقتصادي في البحرين سنوات عديدة. ويوفر الموقع الاستراتيجي لمطار البحرين الدولي لشركة دي إتش إل إكسبريس مركزًا لوجستيًا معززًا، مما يضمن لها اتصالًا عالميًا وإقليميًا أسرع وأكثر كفاءة.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد يوسف البنفلاح على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة مع شركة دي إتش إل إكسبريس. منوهاً إلى أن منشأة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ليست مجرد منشأة فحسب، بل هي استثمار استراتيجي في مستقبل البحرين، من شأنه استحداث فرص عمل جديدة، وجذب شركات الطيران، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة لخدمات صيانة الطائرات.
من جانبه، صرح نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نسعى للتميز في كل ما نوفره لعملائنا. ومن هذا المنطلق نحرص باستمرار على تطوير وتوسعة خدماتنا. إن المنشأة الجديدة في مطار البحرين الدولي هي خطوة استراتيجية مهمة في إطار جهودنا للاستثمار وتطوير شبكتنا التي تخدم البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وصرح كذلك علي المديفع، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني: «إن تشييد منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لشركة دي إتش إل إكسبريس في مطار البحرين الدولي يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا الوطنية لترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي رئيسي للشحن الجوي ومركز خدمة متطور على المستوى العالمي. لن تعزز هذه المنشأة قدراتنا اللوجستية فحسب، بل ستجذب كذلك المزيد من الاستثمارات والقوى العاملة الماهرة إلى المملكة، مما يعزز رؤيتنا بتطوير قطاع الطيران وجهودنا الاستراتيجية لتنويع المحفظة الاقتصادية في المملكة».
من المتوقع أن تسهم منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في تعزيز عمليات شركة دي إتش إل، مما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وتعزيز مكانة مطار البحرين الدولي كمركز لوجستي رائد في المنطقة. كما أنها ستعزز النهوض بمستقبل صناعة الطيران في المنطقة.
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