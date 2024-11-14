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تعزيز كفاءة خدمات الملاحة الجوية

11/14/2024 7:23:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬خدمات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬لإقليم‭ ‬البحرين‭ ‬لمعلومات‭ ‬الطيران‭ ‬ومطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬إف‭ ‬أس‭ ‬افييشن‭ ‬الألمانية‭ ‬ DFS ‭ ‬ Aviation ‭ ‬ Service ‭ ‬ Gmbh ‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬إف‭ ‬أس‭ ‬افييشن‭ ‬الألمانية‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬ودعم‭ ‬العمليات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭. ‬وتشمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬توفير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬والملاحة،‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬سير‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬السلامة‭ ‬والجودة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬للمسافرين‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعكس‭ ‬حرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬العالمية‭. ‬وأشاد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬دي‭ ‬إف‭ ‬أس‭ ‬افييشن‭ ‬الألمانية‭ ‬ DFS ‭ ‬ Aviation ‭ ‬ Services ‭ ‬ Gmbh ‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية،‭ ‬بفضل‭ ‬تاريخها‭ ‬الحافل‭ ‬وخبراتها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭.‬

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