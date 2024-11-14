(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات التزام مملكة البحرين بمواصلة تعزيز كفاءة خدمات الملاحة الجوية لإقليم البحرين لمعلومات الطيران ومطار البحرين الدولي بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد استراتيجي مع شركة دي إف أس افييشن الألمانية DFS Aviation Service Gmbh المتخصصة في خدمات الملاحة الجوية، وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2024.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة دي إف أس افييشن الألمانية بتوفير خدمات الملاحة الجوية ودعم العمليات المتعلقة بالملاحة الجوية في شؤون الطيران المدني. وتشمل الاتفاقية توفير مجموعة من الخبراء في مجال المراقبة الجوية والملاحة، لضمان استمرار سير الحركة الجوية بأعلى مستويات السلامة والجودة، بما يسهم في تقديم تجربة مميزة للمسافرين وتلبية احتياجات حركة الطيران المتنامية في المنطقة.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران في المملكة، وتعكس حرص البحرين على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العالمية. وأشاد بالتعاون مع دي إف أس افييشن الألمانية DFS Aviation Services Gmbh المتخصصة في خدمات الملاحة الجوية، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات في مجال إدارة الحركة الجوية، بفضل تاريخها الحافل وخبراتها في تقديم خدمات الملاحة الجوية على مستوى عالمي.
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