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أكاديمية الخليج للطيران تعلن شراكة مع جامعة إمبري ريدل الأمريكية

11/14/2024 7:23:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬أكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران،‭ ‬الذراع‭ ‬التدريبي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬إمبري‭-‬ريدل‮»‬‭ ‬للطيران،‭ ‬أكبر‭ ‬مؤسسة‭ ‬أكاديمية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬عالميًا،‭ ‬اتفاقية؛‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أيام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭. ‬

وقد‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القبطان‭ ‬قاسم‭ ‬إسماعيل‭ ‬ومدير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬إمبري‭-‬ريدل‮»‬‭ ‬للطيران‭ ‬السيد‭ ‬لويس‭ ‬ألكاراز‭. ‬وتهدف‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وبموجب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التدريبية؛‭ ‬منها‭ ‬برامج‭ ‬من‭ ‬تصميمها‭ ‬لتأهيل‭ ‬المتدربين‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللغوية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الطيران‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القبطان‭ ‬قاسم‭ ‬إسماعيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬معايير‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬ستخلقه‭ ‬المبادرات‭ ‬التدريبية‭ ‬الجديدة‭ ‬لإعداد‭ ‬المتدربين‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬للمسارات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬مدير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬إمبري‭-‬ريدل‮»‬‭ ‬للطيران‭ ‬لويس‭ ‬ألكاراز‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تعزز‭ ‬حضور‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬كما‭ ‬توسع‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬برامجها‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬عالمياً‭.
‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬نالت‭ ‬أكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران‭ ‬شهادة‭ ‬ ISO ‭ ‬9001:2015،‮
‬وهي‭ ‬معيار‭ ‬معترف‭ ‬به‭ ‬عالميًا‭ ‬لأنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬أكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران‭ ‬بتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬خدماتها‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية؛‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الآيزو‭ ‬المرموقة‭ ‬وإبرام‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬إمبري‭-‬ريدل‭ ‬العريقة‭ ‬تؤكد‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تدريبية‭ ‬متطورة‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كمؤسسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الجوي‭. ‬

وهذه‭ ‬الخطوات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لا‭ ‬تثبت‭ ‬فقط‭ ‬التزام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات،‭ ‬بل‭ ‬تؤكد‭ ‬أيضاً‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتغيرة‭.‬

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