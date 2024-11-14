أكاديمية الخليج للطيران تعلن شراكة مع جامعة إمبري ريدل الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت أكاديمية الخليج للطيران، الذراع التدريبي لمجموعة طيران الخليج اتفاقية مع جامعة «إمبري-ريدل» للطيران، أكبر مؤسسة أكاديمية متخصصة في مجالات الطيران والفضاء عالميًا، اتفاقية؛ وذلك في ثاني أيام معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام في قاعدة الصخير الجوية في الفترة من 13 الى 15 من نوفمبر الجاري تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وقد وقع الاتفاقية كل الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في طيران الخليج القبطان قاسم إسماعيل ومدير استراتيجيات الأعمال في جامعة «إمبري-ريدل» للطيران السيد لويس ألكاراز. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لاستكشاف فرص جديدة للتدريب والتعليم في مجال الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، وبموجب الاتفاقية سيتم إطلاق عدد من المبادرات التدريبية؛ منها برامج من تصميمها لتأهيل المتدربين بالمهارات اللغوية المطلوبة لمختلف مجالات الطيران.
وبهذه المناسبة أشار الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في طيران الخليج القبطان قاسم إسماعيل إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام الطرفين بتقديم أفضل معايير التدريب في مجال الطيران في البحرين والمنطقة، وأعرب عن تطلعه إلى الأثر الإيجابي الذي ستخلقه المبادرات التدريبية الجديدة لإعداد المتدربين بالشكل المطلوب للمسارات المهنية في صناعة الطيران.
من جانبه، أعرب مدير استراتيجيات الأعمال في جامعة «إمبري-ريدل» للطيران لويس ألكاراز عن سعادته بهذه الشراكة مع أكاديمية الخليج للطيران، مضيفاً أن هذه الشراكة تعزز حضور الجامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما توسع من نطاق برامجها التعليمية والتدريبية عالمياً.
وعلى صعيد آخر نالت أكاديمية الخليج للطيران شهادة ISO 9001:2015،
وهي معيار معترف به عالميًا لأنظمة إدارة الجودة، ما يعكس التزام أكاديمية الخليج للطيران بتحقيق التميز التشغيلي والجودة العالية في خدماتها التعليمية والتدريبية؛ فمن خلال الحصول على شهادة الآيزو المرموقة وإبرام شراكة استراتيجية مع جامعة إمبري-ريدل العريقة تؤكد الأكاديمية ريادتها في توفير حلول تدريبية متطورة لصناعة الطيران، وتعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع التعليم والتدريب الجوي.
وهذه الخطوات الاستراتيجية لا تثبت فقط التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات، بل تؤكد أيضاً حرصها على التحسين المستمر وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
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