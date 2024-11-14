عروض جوية مبهرة:اتفاقيات عديدة وندوات عقدت في اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬وعقد‭ ‬مؤتمرات‭ ‬هامشية‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وقد‭ ‬أفاد‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بأن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬يسجل‭ ‬إقبالاً‭ ‬كثيفًا‭ ‬وحضورًا‭ ‬لافتًا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الدورات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬وبات‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المعارض‭ ‬العالمية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يحرص‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬الشيقة‭ ‬والممتعة‭ ‬للزوار‭ ‬والمشاركين،‭ ‬كما‭ ‬يطرح‭ ‬أنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬وجديدة‭ ‬عبر‭ ‬الدليل‭ ‬الرقمي‭ ‬التابع‭ ‬لموقعه‭ ‬الالكتروني‭ ‬الرسمي‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬لجمع‭ ‬الجهات‭ ‬المصنعة‭ ‬والعارضة‭ ‬مع‭ ‬الوفود‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬واحد،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إتاحة‭ ‬ساحة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬واستكشاف‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬جعلت‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬تزهو‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين،‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الخلاقة،‭ ‬والنجاحات‭ ‬الباهرة‭.‬

وشارك‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭. ‬وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬يُعد‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والنقاش‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المتسارع‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬أن‭ ‬يسفر‭ ‬المنتدى‭ ‬عن‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬لتحفيز‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭. ‬

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