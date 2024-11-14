Friday, 15 November 2024 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عروض جوية مبهرة:اتفاقيات عديدة وندوات عقدت في اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران

11/14/2024 7:23:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استمرت‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ ‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بعروض‭ ‬جوية‭ ‬مبهرة،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬المشاركون‭ ‬والزوار‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالعروض‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مختلف‭ ‬الفرق‭ ‬العسكرية‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬وعقد‭ ‬مؤتمرات‭ ‬هامشية‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وقد‭ ‬أفاد‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بأن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬يسجل‭ ‬إقبالاً‭ ‬كثيفًا‭ ‬وحضورًا‭ ‬لافتًا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الدورات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬وبات‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المعارض‭ ‬العالمية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يحرص‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬الشيقة‭ ‬والممتعة‭ ‬للزوار‭ ‬والمشاركين،‭ ‬كما‭ ‬يطرح‭ ‬أنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬وجديدة‭ ‬عبر‭ ‬الدليل‭ ‬الرقمي‭ ‬التابع‭ ‬لموقعه‭ ‬الالكتروني‭ ‬الرسمي‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬لجمع‭ ‬الجهات‭ ‬المصنعة‭ ‬والعارضة‭ ‬مع‭ ‬الوفود‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬واحد،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إتاحة‭ ‬ساحة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬واستكشاف‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬جعلت‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬تزهو‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين،‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الخلاقة،‭ ‬والنجاحات‭ ‬الباهرة‭.‬

وشارك‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭. ‬وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬يُعد‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والنقاش‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المتسارع‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬أن‭ ‬يسفر‭ ‬المنتدى‭ ‬عن‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬لتحفيز‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN14112024000055011008ID1108888708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث