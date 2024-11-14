عروض جوية مبهرة:اتفاقيات عديدة وندوات عقدت في اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استمرت فعاليات النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام في قاعدة الصخير الجوية في الفترة من 13
– 15 نوفمبر الجاري، بعروض جوية مبهرة، حيث أبدى المشاركون والزوار إعجابهم بالعروض التي تقدمها مختلف الفرق العسكرية.
وقد شهد اليوم الثاني من المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات، وعقد مؤتمرات هامشية بمشاركة نخبة من المتخصصين في قطاع الطيران، وقد أفاد د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بأن معرض البحرين الدولي للطيران يسجل إقبالاً كثيفًا وحضورًا لافتًا بعد أن نجح على مدار الدورات الماضية في استقطاب أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الطيران، وبات علامة بارزة على خارطة المعارض العالمية، مبينًا أن المعرض يحرص أيضًا على تقديم العروض الشيقة والممتعة للزوار والمشاركين، كما يطرح أنشطة متنوعة وجديدة عبر الدليل الرقمي التابع لموقعه الالكتروني الرسمي.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن المعرض يوفر فرصة مواتية لجمع الجهات المصنعة والعارضة مع الوفود المدنية والعسكرية الزائرة في نطاق واحد، فضلاً عن إتاحة ساحة مفتوحة لتبادل الأفكار واستكشاف الابتكارات التكنولوجية في عالم الطيران، مؤكدًا أن الرؤية الملكية السامية جعلت مسيرة التقدم والازدهار تزهو في سماء البحرين، للمضي قدمًا في مواصلة تحقيق الإنجازات الخلاقة، والنجاحات الباهرة.
وشارك وزير المواصلات والاتصالات، في منتدى شركات الطيران والمطارات لعام 2024، الذي عُقد ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والمطارات. وفي كلمته الافتتاحية، أشار إلى أن هذا المنتدى يُعد فرصة مثالية لتبادل الأفكار والنقاش حول التطورات المستقبلية في صناعة الطيران، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع ومتطلبات الاستدامة البيئية. وأعرب عن تطلعه أن يسفر المنتدى عن تمهيد الطريق لمزيد من الشراكات لتحفيز الابتكار ودعم النمو المستدام في جميع القطاعات ذات الصلة بقطاع الطيران.
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