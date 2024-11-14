استعراض 12 محاضرة للحد من انتشار السكري.. انطلاق الفعالية العلمية الأولى عن السكري لمستشفى ابن النفيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬الفعالية‭ ‬العلمية‭ ‬الأولى‭ ‬لمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬عن‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج؛‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسكري‭. ‬وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬تجمع‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاطباء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬ليجمع‭ ‬الحدث‭ ‬الضخم‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬والحكومية‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬العريض‭ ‬رئيس‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬بأن‭ ‬اقامة‭ ‬الفعالية‭ ‬العلمية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬المستشفى‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬اقامة‭ ‬الندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬العلمية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬فاعل‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬العلمي‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬بالمستشفى‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬المنتدى‭ ‬العلمي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬مكثف‭ ‬للخبراء‭ ‬للمشاركة‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬يعد‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬للقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العلمية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬العلمية‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬المستمر‭ ‬لمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬عباس‭ ‬المدير‭ ‬الطبي‭ ‬للمستشفى‭ ‬ان‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬والحضور‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الاطباء‭ ‬المختصين‭ ‬بأمراض‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته‭ ‬لطرح‭ ‬المستجدات‭ ‬العلاجية‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬العلمي‭ ‬شهد‭ ‬مناقشة‭ ‬12‭ ‬محاضرة‭ ‬بأوراق‭ ‬عمل‭ ‬حديثة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬ناقشت‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬بالأمراض‭ ‬المختلفة؛‭ ‬منها‭ ‬مشاكل‭ ‬العيون‭ ‬واعتلال‭ ‬الأطراف،‭ ‬وتم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬اقتران‭ ‬نجاح‭ ‬العلاج‭ ‬بالتغذية‭ ‬الصحية‭.‬

واختتمت‭ ‬التوصيات‭ ‬بضرورة‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬والتعامل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الاولى‭ ‬واتباع‭ ‬التوصيات‭ ‬العالمية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬بتكاتف‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬مشاكل‭ ‬السكري‭.‬

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