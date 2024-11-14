Friday, 15 November 2024 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استعراض 12 محاضرة للحد من انتشار السكري.. انطلاق الفعالية العلمية الأولى عن السكري لمستشفى ابن النفيس

11/14/2024 7:23:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬الفعالية‭ ‬العلمية‭ ‬الأولى‭ ‬لمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬عن‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج؛‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسكري‭. ‬وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬تجمع‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاطباء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬ليجمع‭ ‬الحدث‭ ‬الضخم‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬والحكومية‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬العريض‭ ‬رئيس‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬بأن‭ ‬اقامة‭ ‬الفعالية‭ ‬العلمية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬المستشفى‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬اقامة‭ ‬الندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬العلمية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬فاعل‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬العلمي‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬بالمستشفى‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬المنتدى‭ ‬العلمي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬مكثف‭ ‬للخبراء‭ ‬للمشاركة‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬يعد‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬للقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العلمية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬العلمية‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬المستمر‭ ‬لمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬عباس‭ ‬المدير‭ ‬الطبي‭ ‬للمستشفى‭ ‬ان‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬والحضور‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الاطباء‭ ‬المختصين‭ ‬بأمراض‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته‭ ‬لطرح‭ ‬المستجدات‭ ‬العلاجية‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬العلمي‭ ‬شهد‭ ‬مناقشة‭ ‬12‭ ‬محاضرة‭ ‬بأوراق‭ ‬عمل‭ ‬حديثة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬ناقشت‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬بالأمراض‭ ‬المختلفة؛‭ ‬منها‭ ‬مشاكل‭ ‬العيون‭ ‬واعتلال‭ ‬الأطراف،‭ ‬وتم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬اقتران‭ ‬نجاح‭ ‬العلاج‭ ‬بالتغذية‭ ‬الصحية‭.‬

واختتمت‭ ‬التوصيات‭ ‬بضرورة‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬والتعامل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الاولى‭ ‬واتباع‭ ‬التوصيات‭ ‬العالمية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬بتكاتف‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬مشاكل‭ ‬السكري‭.‬

كلمات دالة

MENAFN14112024000055011008ID1108888707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث