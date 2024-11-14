استعراض 12 محاضرة للحد من انتشار السكري.. انطلاق الفعالية العلمية الأولى عن السكري لمستشفى ابن النفيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلقت أمس الفعالية العلمية الأولى لمستشفى ابن النفيس عن السكري ومضاعفاته بفندق الخليج؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري. وشهدت الفعالية تجمع حشد كبير من الاطباء من داخل وخارج مستشفى ابن النفيس ليجمع الحدث الضخم المستشفيات الخاصة والحكومية في سابقة هي الأولى من نوعها في القطاع الطبي الخاص.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور حسن العريض رئيس مستشفى ابن النفيس بأن اقامة الفعالية العلمية تأتي من حرص المستشفى الدائم على اقامة الندوات والمحاضرات العلمية بشكل مستمر لما له من أثر فاعل على التطور العلمي بهدف رفع مستوى الكادر الطبي بالمستشفى والخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن ما شهده المنتدى العلمي أمس من حضور مكثف للخبراء للمشاركة والوقوف على أحدث المستجدات الطبية في علاج مرض السكري يعد مصدر فخر للقطاع الطبي في مملكة البحرين، وتأتي هذه الفعالية العلمية ضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والمؤتمرات والندوات ضمن استراتيجية التعليم الطبي المستمر لمستشفى ابن النفيس.
من جانبه اضاف الدكتور جعفر عباس المدير الطبي للمستشفى ان نجاح الفعالية يأتي من المشاركة والحضور الكبير من الاطباء المختصين بأمراض السكري ومضاعفاته لطرح المستجدات العلاجية لمرض السكري وكيفية الوقاية من مضاعفاته وأهمية الكشف المبكر.
وأشار الدكتور جعفر إلى أن اليوم العلمي شهد مناقشة 12 محاضرة بأوراق عمل حديثة ومتنوعة ناقشت موضوعات مختلفة عن علاقة مرض السكري بالأمراض المختلفة؛ منها مشاكل العيون واعتلال الأطراف، وتم التطرق إلى اقتران نجاح العلاج بالتغذية الصحية.
واختتمت التوصيات بضرورة الكشف المبكر عن مرض السكري والتعامل معه في مراحله الاولى واتباع التوصيات العالمية للحد من خطورة هذا المرض بتكاتف الجهات المختلفة للحد من تفاقم مشاكل السكري.
كلمات دالة
MENAFN14112024000055011008ID1108888707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.