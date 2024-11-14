باحثون: عدد قتلى حرب السودان أعلى بكثير من المسجل على الأرجح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭/‬أم‭ ‬درمان‭ - (‬رويترز‭): ‬أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬أصدره‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والسودان‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬61‭ ‬ألفا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الخرطوم‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬14‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أدلة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬سجل‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬

وشملت‭ ‬التقديرات‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬26‭ ‬ألفا‭ ‬قتلى‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬أصيبوا‭ ‬بها‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬تذكره‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حاليا‭ ‬للحصيلة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بأكملها‭. ‬

وتشير‭ ‬مسودة‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬أبحاث‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬لندن‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬وطب‭ ‬المناطق‭ ‬الحارة‭ ‬الأربعاء‭ ‬قبل‭ ‬مراجعة‭ ‬من‭ ‬زملاء‭ ‬التخصص،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التضور‭ ‬جوعا‭ ‬والإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬أصبحا‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للوفيات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‭. ‬

وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الصراع‭ ‬دفع‭ ‬11‭ ‬مليونا‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ويحتاج‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬أي‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬السودان‭ ‬تقريبا،‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تنتشر‭ ‬فيه‭ ‬المجاعة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬واحد‭ ‬للنازحين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬تقديرات‭ ‬أعداد‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الأسباب‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الخرطوم‭ ‬أعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬عن‭ ‬المتوسط‭ ‬المسجل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬نشبت‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭. ‬

ويقول‭ ‬باحثون‭ ‬إن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬السلم‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬القتال،‭ ‬تقطعت‭ ‬بالسكان‭ ‬السبل‭ ‬للوصول‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬الوفيات،‭ ‬مثل‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمشارح‭ ‬والمقابر‭. ‬كما‭ ‬تسبب‭ ‬الانقطاع‭ ‬المتكرر‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬عزل‭ ‬الملايين‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭. ‬

وتقول‭ ‬ميسون‭ ‬دهب‭ ‬المختصة‭ ‬بعلوم‭ ‬الأوبئة‭ ‬والمديرة‭ ‬المشاركة‭ ‬بمجموعة‭ ‬أبحاث‭ ‬السودان،‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬قادت‭ ‬الدراسة،‭ ‬إن‭ ‬الباحثين‭ ‬حاولوا‭ ‬‮«‬رصد‭ ‬الوفيات‭ ‬غير‭ ‬المرئية‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أسلوب‭ ‬عينات‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الرصد‭ ‬وإعادة‭ ‬الرصد‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬المصمم‭ ‬بالأساس‭ ‬للأبحاث‭ ‬البيئية‭ ‬استُخدم‭ ‬في‭ ‬دراسات‭ ‬منشورة‭ ‬لتقدير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬احتجاجات‭ ‬مطالبة‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬ووفيات‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتسنى‭ ‬فيه‭ ‬إحصاء‭ ‬الأعداد‭ ‬بالكامل‭.‬

وباستخدام‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬مصدرين‭ ‬مستقلين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحث‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬أفراد‭ ‬يظهرون‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قوائم‭. ‬وكلما‭ ‬قل‭ ‬التداخل‭ ‬بين‭ ‬القوائم،‭ ‬زادت‭ ‬فرص‭ ‬وجود‭ ‬وفيات‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬وهي‭ ‬معلومات‭ ‬يمكن‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬لتقدير‭ ‬الأعداد‭ ‬الشاملة‭ ‬للوفيات‭. ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الحالة،‭ ‬جمع‭ ‬الباحثون‭ ‬ثلاثة‭ ‬قوائم‭ ‬للمتوفين‭. ‬

القائمة‭ ‬الأولى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مسح‭ ‬للجمهور‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬ويونيو‭ ‬2024‭. ‬أما‭ ‬القائمة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬نشطاء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬و«سفراء‭ ‬للدراسة‮»‬‭ ‬لتوزيع‭ ‬المسح‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬على‭ ‬معارفهم‭ ‬وشبكات‭ ‬تواصلهم‭.‬

والقائمة‭ ‬الثالثة‭ ‬جمعت‭ ‬من‭ ‬منشورات‭ ‬نعي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬تواصل‭ ‬اجتماعي‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬شائع‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬الخرطوم‭ ‬وأم‭ ‬درمان‭ ‬وبحري‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬معا‭ ‬منطقة‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭. ‬وكتب‭ ‬الباحثون‭ ‬‮«‬ما‭ ‬خلصنا‭ ‬إليه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوفيات‭ ‬ظلت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬

‭ ‬ولا‭ ‬تشكل‭ ‬الوفيات‭ ‬التي‭ ‬رصدتها‭ ‬القوائم‭ ‬الثلاث‭ ‬سوى‭ ‬خمسة‭ ‬بالمائة‭ ‬فحسب‭ ‬من‭ ‬تقديرات‭ ‬إجمالي‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الخرطوم‭ ‬وسبعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الوفيات‭ ‬يعزى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إصابات‭ ‬متعمدة‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬منكوبة‭ ‬بالحرب‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬ربما‭ ‬شهدت‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬مماثلة‭ ‬أو‭ ‬أسوأ‭.‬

وقالت‭ ‬ميسون‭ ‬إن‭ ‬الباحثين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬بيانات‭ ‬كافية‭ ‬لتقدير‭ ‬معدلات‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬إجمالا‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬ربطه‭ ‬بالحرب‭. ‬

وأشار‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقديراتهم‭ ‬لعدد‭ ‬الوفيات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الخرطوم‭ ‬تجاوزت‭ ‬20178‭ ‬حالة‭ ‬قتل‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬بجهود‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬بيانات‭ ‬مواقع‭ ‬وأحداث‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ (‬أكليد‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬معنية‭ ‬بمراقبة‭ ‬الأزمات‭ ‬مقرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ويستند‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالات‭ ‬أخرى‭ ‬معنية‭ ‬بالمجال‭ ‬الإنساني‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬أكليد‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬تشمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬إخبارية‭ ‬ومنظمات‭ ‬معنية‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وسلطات‭ ‬محلية‭.‬