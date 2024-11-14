Friday, 15 November 2024 01:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باحثون: عدد قتلى حرب السودان أعلى بكثير من المسجل على الأرجح

11/14/2024 7:22:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭/‬أم‭ ‬درمان‭ - (‬رويترز‭): ‬أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬أصدره‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والسودان‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬61‭ ‬ألفا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الخرطوم‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬14‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أدلة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬سجل‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬

وشملت‭ ‬التقديرات‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬26‭ ‬ألفا‭ ‬قتلى‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬أصيبوا‭ ‬بها‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬تذكره‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حاليا‭ ‬للحصيلة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بأكملها‭. ‬

وتشير‭ ‬مسودة‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬أبحاث‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬لندن‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬وطب‭ ‬المناطق‭ ‬الحارة‭ ‬الأربعاء‭ ‬قبل‭ ‬مراجعة‭ ‬من‭ ‬زملاء‭ ‬التخصص،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التضور‭ ‬جوعا‭ ‬والإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬أصبحا‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للوفيات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‭. ‬

وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الصراع‭ ‬دفع‭ ‬11‭ ‬مليونا‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ويحتاج‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬أي‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬السودان‭ ‬تقريبا،‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تنتشر‭ ‬فيه‭ ‬المجاعة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬واحد‭ ‬للنازحين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬تقديرات‭ ‬أعداد‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الأسباب‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الخرطوم‭ ‬أعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬عن‭ ‬المتوسط‭ ‬المسجل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬نشبت‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭. ‬

ويقول‭ ‬باحثون‭ ‬إن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬السلم‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬القتال،‭ ‬تقطعت‭ ‬بالسكان‭ ‬السبل‭ ‬للوصول‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬الوفيات،‭ ‬مثل‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمشارح‭ ‬والمقابر‭. ‬كما‭ ‬تسبب‭ ‬الانقطاع‭ ‬المتكرر‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬عزل‭ ‬الملايين‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭. ‬

وتقول‭ ‬ميسون‭ ‬دهب‭ ‬المختصة‭ ‬بعلوم‭ ‬الأوبئة‭ ‬والمديرة‭ ‬المشاركة‭ ‬بمجموعة‭ ‬أبحاث‭ ‬السودان،‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬قادت‭ ‬الدراسة،‭ ‬إن‭ ‬الباحثين‭ ‬حاولوا‭ ‬‮«‬رصد‭ ‬الوفيات‭ ‬غير‭ ‬المرئية‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أسلوب‭ ‬عينات‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الرصد‭ ‬وإعادة‭ ‬الرصد‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬المصمم‭ ‬بالأساس‭ ‬للأبحاث‭ ‬البيئية‭ ‬استُخدم‭ ‬في‭ ‬دراسات‭ ‬منشورة‭ ‬لتقدير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬احتجاجات‭ ‬مطالبة‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬ووفيات‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتسنى‭ ‬فيه‭ ‬إحصاء‭ ‬الأعداد‭ ‬بالكامل‭.‬

وباستخدام‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬مصدرين‭ ‬مستقلين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحث‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬أفراد‭ ‬يظهرون‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قوائم‭. ‬وكلما‭ ‬قل‭ ‬التداخل‭ ‬بين‭ ‬القوائم،‭ ‬زادت‭ ‬فرص‭ ‬وجود‭ ‬وفيات‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬وهي‭ ‬معلومات‭ ‬يمكن‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬لتقدير‭ ‬الأعداد‭ ‬الشاملة‭ ‬للوفيات‭. ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الحالة،‭ ‬جمع‭ ‬الباحثون‭ ‬ثلاثة‭ ‬قوائم‭ ‬للمتوفين‭. ‬

القائمة‭ ‬الأولى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مسح‭ ‬للجمهور‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬ويونيو‭ ‬2024‭. ‬أما‭ ‬القائمة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬نشطاء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬و«سفراء‭ ‬للدراسة‮»‬‭ ‬لتوزيع‭ ‬المسح‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬على‭ ‬معارفهم‭ ‬وشبكات‭ ‬تواصلهم‭.‬

والقائمة‭ ‬الثالثة‭ ‬جمعت‭ ‬من‭ ‬منشورات‭ ‬نعي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬تواصل‭ ‬اجتماعي‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬شائع‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬الخرطوم‭ ‬وأم‭ ‬درمان‭ ‬وبحري‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬معا‭ ‬منطقة‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭. ‬وكتب‭ ‬الباحثون‭ ‬‮«‬ما‭ ‬خلصنا‭ ‬إليه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوفيات‭ ‬ظلت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬

‭ ‬ولا‭ ‬تشكل‭ ‬الوفيات‭ ‬التي‭ ‬رصدتها‭ ‬القوائم‭ ‬الثلاث‭ ‬سوى‭ ‬خمسة‭ ‬بالمائة‭ ‬فحسب‭ ‬من‭ ‬تقديرات‭ ‬إجمالي‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الخرطوم‭ ‬وسبعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الوفيات‭ ‬يعزى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إصابات‭ ‬متعمدة‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬منكوبة‭ ‬بالحرب‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬ربما‭ ‬شهدت‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬مماثلة‭ ‬أو‭ ‬أسوأ‭.‬

وقالت‭ ‬ميسون‭ ‬إن‭ ‬الباحثين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬بيانات‭ ‬كافية‭ ‬لتقدير‭ ‬معدلات‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬إجمالا‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬ربطه‭ ‬بالحرب‭. ‬

وأشار‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقديراتهم‭ ‬لعدد‭ ‬الوفيات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الخرطوم‭ ‬تجاوزت‭ ‬20178‭ ‬حالة‭ ‬قتل‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬بجهود‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬بيانات‭ ‬مواقع‭ ‬وأحداث‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ (‬أكليد‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬معنية‭ ‬بمراقبة‭ ‬الأزمات‭ ‬مقرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ويستند‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالات‭ ‬أخرى‭ ‬معنية‭ ‬بالمجال‭ ‬الإنساني‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬أكليد‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬تشمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬إخبارية‭ ‬ومنظمات‭ ‬معنية‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وسلطات‭ ‬محلية‭.‬

MENAFN14112024000055011008ID1108888701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث