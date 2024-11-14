عمان تفوز على فلسطين في الدقائق الأخيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مسقط (عمان) – (د ب أ): حقق منتخب عمان فوزا مهما في الدقائق الأخيرة على ضيفه منتخب فلسطين 1/صفر، يوم أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.
وسجل محسن الغساني هدف المباراة الوحيد للمنتخب العماني في الدقيقة 83.
ورفع منتخب عمان رصيده إلى ست نقاط، ليحتل المركز الرابع، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة العراق والأردن، فيما يحتل منتخب فلسطين المركز السادس الأخير برصيد نقطتين.
ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل منتخب الكويت المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط.
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