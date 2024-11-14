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عمان تفوز على فلسطين في الدقائق الأخيرة

11/14/2024 7:22:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مسقط‭ (‬عمان‭) ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬1‭/‬صفر،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وسجل‭ ‬محسن‭ ‬الغساني‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬للمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭.‬

ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬ستسفر‭ ‬عنه‭ ‬مباراة‭ ‬العراق‭ ‬والأردن،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭.‬

ويتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ (‬قبل‭ ‬الأخير‭) ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

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