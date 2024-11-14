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حياة بنت عبدالعزيز: سنواصل العمل لتطوير اللعبة

11/14/2024 7:22:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بنيلها‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬وانتخابها‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد‭ ‬لولاية‭ ‬جديدة‭ (‬2024‭ - ‬2028‭) ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬أصوات‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬11‭ ‬صوت،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬الغالية‭ ‬تضع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬وتدفع‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والمساندة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وحرص‭ ‬سموهما‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬الاتحادات‭.‬

وتقدمت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬ببالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحفزها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬اخوانها‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬المثمر‭ ‬وضمن‭ ‬روح‭ ‬الاسرة،‭ ‬وسعيًا‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬

وأشادت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بدور‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬وفي‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاطروحات‭ ‬والأفكار‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الأندية‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬والرامية‭ ‬لتطوير‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬ستكون‭ ‬محل‭ ‬دراسة‭ ‬وافية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬المناقشة‭ ‬والتشاور‭ ‬والتعاون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع‭.‬

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