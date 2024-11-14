حياة بنت عبدالعزيز: سنواصل العمل لتطوير اللعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، عن اعتزازها بنيلها ثقة الجمعية العمومية وانتخابها رئيساً للاتحاد لولاية جديدة (2024 - 2028) بعد حصولها على 10 أصوات من إجمالي 11 صوت، مؤكدة أن هذه الثقة الغالية تضع المزيد من المسؤولية وتدفع لبذل المزيد من العمل لتحقيق الأهداف المرجوة لجميع منتسبي كرة الطاولة في ظل الاهتمام والمساندة الدائمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وحرص سموهما المستمر على دعم كافة الاتحادات.
وتقدمت الشيخة حياة ببالغ الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية على هذا الدعم والثقة الكبيرة التي تحفزها على مواصلة العمل مع اخوانها أعضاء مجلس الإدارة والتعاون مع الأندية سيرًا على نهج الاتحاد في العمل الجماعي المثمر وضمن روح الاسرة، وسعيًا للاستمرار في لتطوير رياضة كرة الطاولة على المستويات كافة.
وأشادت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة بدور الأندية في رسم وفي تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة التي يضعها الاتحاد، مؤكدة أن الاطروحات والأفكار التي قدمتها الأندية خلال الجمعية العمومية والمتعلقة بعمل الاتحاد والرامية لتطوير كرة الطاولة ستكون محل دراسة وافية في اطار المناقشة والتشاور والتعاون من قبل الجميع.
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