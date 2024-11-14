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الشباب يخسر ((آسيويا)) من الكويت الكويتي

11/14/2024 7:22:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬للهزيمة‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬25/33‭) ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لحساب‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬18/14‭)‬،‭ ‬ويخوض‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬السبت‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭.‬

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