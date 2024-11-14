الشباب يخسر ((آسيويا)) من الكويت الكويتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر ممثل كرة اليد البحرينية فريق الشباب في لقائه الثاني في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، بعد أن تعرض للهزيمة من نظيره فريق الكويت الكويتي بنتيجة (25/33) وذلك في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس على صالة الدحيل الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة لحساب مباريات المجموعة الأولى.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الكويت الكويتي بنتيجة (18/14)، ويخوض فريق الشباب يوم غد السبت مباراته الثالثة في الدور التمهيدي بالبطولة، وذلك عندما يواجه فريق الشارقة الإماراتي.
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