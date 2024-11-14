معدل الإصابة بالسكري عالميا تضاعف خلال 30 عامًا

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- Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة لمناسبة اليوم العالمي للسكري، أن معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف عالمياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، رغم التقدم الكبير في العلاج الطبي.
وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة ذا لانسيت الطبية، أن المرض بات يهدد صحة ملايين الأفراد، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تصعب إمكانية الحصول على العلاج الملائم.
وأوضحت الدراسة التي عمدت إلى تحليل نتائج دراسات متعددة شملت معظم دول العالم، أن نحو 14 بالمئة من البالغين حول العالم كانوا مصابين بمرض السكري في العام 2022، مقارنةً بنسبة 7 بالمئة فقط في العام 1990.
ومع الأخذ بالزيادة السكانية في الاعتبار، يقدّر الباحثون أن عدد المصابين تجاوز 800 مليون شخص في العام 2022، مقارنةً بأقل من 200 مليون حالة في أوائل التسعينات، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
وتتناول الدراسة النوعين الرئيسيين لمرض السكري: النوع الأول، الذي يظهر عادة في سن مبكرة ويتطلب إدارة دقيقة بسبب نقص الأنسولين، والنوع الثاني، الأكثر شيوعاً بين كبار السن والذي ينتج عن مقاومة الخلايا للأنسولين.
ويظهر النوع الثاني بشكل متزايد في البلدان التي تشهد معدلات مرتفعة من السمنة أو تتبع أنظمة غذائية سيئة.
ومع أن معدلات الإصابة بمرض السكري قد استقرت، بل تراجعت بشكل طفيف في بعض الدول المتقدمة، مثل أوروبا الغربية واليابان، فإن المرض يشهد تصاعدًا حادًا في الدول النامية، إذ يعاني نحو ثلث النساء في باكستان من السكري حالياً، مقارنةً بأقل من 10 بالمئة في عام 1990.
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