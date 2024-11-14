معدل الإصابة بالسكري عالميا تضاعف خلال 30 عامًا

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة لمناسبة اليوم العالمي للسكري، أن معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف عالمياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، رغم التقدم الكبير في العلاج الطبي.

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة ذا لانسيت الطبية، أن المرض بات يهدد صحة ملايين الأفراد، خاصة في الدول ذات المنخفض والمتوسط، حيث تصعب إمكانية الحصول على العلاج الملائم.

وأوضحت الدراسة التي عمدت إلى تحليل نتائج دراسات متعددة شملت معظم دول العالم، أن نحو 14 بالمئة من البالغين حول العالم كانوا مصابين بمرض السكري في العام 2022، مقارنةً بنسبة 7 بالمئة فقط في العام 1990.

ومع الأخذ بالزيادة السكانية في الاعتبار، يقدّر الباحثون أن عدد المصابين تجاوز 800 مليون شخص في العام 2022، مقارنةً بأقل من 200 مليون حالة في أوائل التسعينات، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وتتناول الدراسة النوعين الرئيسيين لمرض السكري: النوع الأول، الذي يظهر عادة في سن مبكرة ويتطلب إدارة دقيقة بسبب نقص الأنسولين، والنوع الثاني، الأكثر شيوعاً بين كبار السن والذي ينتج عن مقاومة الخلايا للأنسولين.

ويظهر النوع الثاني بشكل متزايد في البلدان التي تشهد معدلات مرتفعة من السمنة أو تتبع أنظمة غذائية سيئة.

ومع أن معدلات الإصابة بمرض السكري قد استقرت، بل تراجعت بشكل طفيف في بعض الدول المتقدمة، مثل أوروبا الغربية واليابان، فإن المرض يشهد تصاعدًا حادًا في الدول النامية، إذ يعاني نحو ثلث النساء في باكستان من السكري حالياً، مقارنةً بأقل من 10 بالمئة في عام 1990.