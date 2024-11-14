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المعرض العقاري.. البحرين والرياض

11/14/2024 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬يُقام‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬العقاري‭ ‬بنسخته‭ ‬الثالثة،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عارضاً‭ ‬لأكبر‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المعرض‭ ‬السابق‭ ‬استقطب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬زائر،‭ ‬وشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬مشروعًا‭ ‬عقاريًا‭ ‬ضخمًا،‭ ‬بقيمة‭ ‬بلغت‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

ما‭ ‬يهمنا‭ ‬ويهم‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬خصوصا،‭ ‬والخليجي‭ ‬عموما،‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬الفائدة‭ ‬المثلى‭ ‬لهم،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬المناسب‭ ‬والميسر،‭ ‬كتحقيقها‭ ‬للفوائد‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬والعوائد‭ ‬المالية‭ ‬للدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬وإبراز‭ ‬النهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬والتوسع‭ ‬الحضاري،‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬دولنا‭.‬

لم‭ ‬يعد‭ ‬دور‭ ‬ومهام‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬مقتصر‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات،‭ ‬تعرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬وتسوق‭ ‬لخدماتها‭.. ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭.. ‬لقد‭ ‬ارتبط‭ ‬الموضوع‭ ‬برؤية‭ ‬الدولة‭ ‬ومشاريعها،‭ ‬وتقدمها‭ ‬وتطورها‭.. ‬وحجم‭ ‬الصفقات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬والمؤتمر،‭ ‬وأثر‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية،‭ ‬وما‭ ‬ينتح‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬توافق‭ ‬وتقارب‭ ‬بين‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬وحتى‭ ‬مشاريع‭ ‬مشتركة،‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭.‬

في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬والأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬شهدت‭ ‬وستشهد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬احتضان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهرجانات‭ ‬والمعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

وبالأمس‭ ‬القريب‭ ‬شاركت‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الوزارية‭ ‬بمؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬استضافته‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

لفت‭ ‬انتباهي‭ ‬ونال‭ ‬إعجابي‭.. ‬أن‭ ‬الوزيرة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬استراتيجية‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬تعدد‭ ‬الخيارات،‭ ‬وبرامج‭ ‬المسارات،‭ ‬وآلية‭ ‬وشروط‭ ‬التمويلات،‭ ‬ومشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬واستحداث‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬تحديا‭ ‬واضح‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬

لفت‭ ‬نظري‭ ‬ونال‭ ‬إعجابي‭.. ‬أن‭ ‬الوزيرة‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬المناطق‭ ‬القديمة،‭ ‬والمتطلبات‭ ‬والتحديات،‭ ‬وتطرقت‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬المنطقة‭ ‬التاريخية‭ ‬لسوق‭ ‬المنامة،‭ ‬انفاذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وإحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬وتطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭.‬

لفت‭ ‬نظري‭ ‬ونال‭ ‬إعجابي‭.. ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬الوزيرة‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬والإسكان‭ ‬السعودي‭ ‬الأستاذ‭ ‬ماجد‭ ‬الحقيل،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬جلسات‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬2024،‭ ‬شهد‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الصعيد‭ ‬الاستثماري‭ ‬والعقاري‭ ‬والإسكاني،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭.‬

إن‭ ‬نجاح‭ ‬‮«‬الرياض‮»‬‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬مؤشر‭ ‬ودافع‭ ‬لنجاح‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المعرض،‭ ‬وجلب‭ ‬العوائد‭ ‬والفوائد،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.. ‬واهتمامها‭ ‬بالمواطن‭.. ‬ومعالجة‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭.‬

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