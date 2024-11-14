المعرض العقاري.. البحرين والرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، يُقام معرض «سيتي سكيب البحرين» العقاري بنسخته الثالثة، ويشارك في المعرض أكثر من 40 عارضاً لأكبر المشاريع العقارية، علما بأن المعرض السابق استقطب أكثر من عشرة آلاف زائر، وشمل أكثر من 58 مشروعًا عقاريًا ضخمًا، بقيمة بلغت 8 مليارات دولار أمريكي.
ما يهمنا ويهم المواطن البحريني خصوصا، والخليجي عموما، أن تحقق مثل هذه المعارض الفائدة المثلى لهم، في مجال توفير السكن المناسب والميسر، كتحقيقها للفوائد الاستثمارية، والعوائد المالية للدول الخليجية، وإبراز النهضة العمرانية والتوسع الحضاري، الذي تشهده دولنا.
لم يعد دور ومهام المعارض والمؤتمرات والفعاليات اليوم مقتصر على وجود شركات ومؤسسات، تعرض منتجاتها وتسوق لخدماتها.. لقد أصبح الأمر أكبر من ذلك بكثير.. لقد ارتبط الموضوع برؤية الدولة ومشاريعها، وتقدمها وتطورها.. وحجم الصفقات التي تتم خلال المعرض والمؤتمر، وأثر اللقاءات التي تعقد على هامش الفعالية، وما ينتح عنها من توافق وتقارب بين وجهات النظر، وحتى مشاريع مشتركة، سواء بين دول أو بين مؤسسات.
في الأسبوع الماضي، والأسبوع الجاري، وكذلك الأسبوع المقبل، شهدت وستشهد مملكة البحرين، احتضان العديد من المهرجانات والمعارض والفعاليات الدولية في مختلف المجالات، في ظل الرعاية الملكية السامية والتوجيهات الحكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وبالأمس القريب شاركت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، في الجلسة الوزارية بمؤتمر ومعرض سيتي سكيب 2024 التي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
لفت انتباهي ونال إعجابي.. أن الوزيرة حرصت على استعراض استراتيجية الخدمات الإسكانية، من ناحية تعدد الخيارات، وبرامج المسارات، وآلية وشروط التمويلات، ومشاركة القطاع الخاص، واستحداث حلول مبتكرة لمعالجة الملف الإسكاني، الذي يمثل تحديا واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
لفت نظري ونال إعجابي.. أن الوزيرة تحدثت عن مشروع إعادة إحياء المناطق القديمة، والمتطلبات والتحديات، وتطرقت عن جهود مملكة البحرين لتنفيذ مشاريع تطوير مدينة المحرق، ومشروع تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة، انفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية.
لفت نظري ونال إعجابي.. أن اللقاء الثنائي الذي عقدته الوزيرة مع وزير البلديات والإسكان السعودي الأستاذ ماجد الحقيل، على هامش جلسات مؤتمر ومعرض سيتي سكيب 2024، شهد التركيز على التعاون البحريني السعودي في الصعيد الاستثماري والعقاري والإسكاني، والاطلاع على الخبرات والتجارب، والاستفادة من أهداف ورؤية السعودية 2030.
إن نجاح «الرياض» في معرض سيتي سكيب مؤشر ودافع لنجاح البحرين في ذات المعرض، وجلب العوائد والفوائد، وتحقيق الأهداف والغايات التي تواكب رؤية البحرين 2030.. واهتمامها بالمواطن.. ومعالجة الملف الإسكاني.
MENAFN14112024000055011008ID1108888395
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.