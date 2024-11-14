إعلام سوري رسمي: 15 قتيلا في عدوان إسرائيلي على دمشق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دبي - (رويترز) ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن 15 شخصا قُتلوا وأصيب 16 آخرون في «عدوان إسرائيلي» على عدد من المباني السكنية على مشارف العاصمة السورية دمشق أمس الخميس، وقالت إسرائيل إن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية ومقرا لحركة الجهاد الإسلامي.
ونقلت وكالة سانا عن مسؤول عسكري سوري قوله إن المباني التي تم استهدافها تقع في المزة وقدسيا، وهما اثنان من أحياء غربي دمشق.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الأهداف كانت مقرا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وما وصفته بأصول أخرى في دمشق، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وتشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكنها كثفت تلك الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر العام الماضي والذي اندلعت على إثره الحرب في قطاع غزة.
ومن المعروف أن قادة جماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني المتمركزين في سوريا يقيمون في حي المزة، وفقا لسكان فروا بعد ضربات في الآونة الأخيرة قتلت بعض الشخصيات المهمة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وكانت السلطات تستخدم المباني الشاهقة في المزة في السابق لإيواء قادة حركات فلسطينية بمن في ذلك حماس والجهاد الإسلامي.
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