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إعلام سوري رسمي: 15 قتيلا في عدوان إسرائيلي على دمشق

11/14/2024 7:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬دبي‭ - (‬رويترز‭) ‬ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬للأنباء‭ (‬سانا‭) ‬أن‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬قُتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬16‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬عدوان‭ ‬إسرائيلي‮»‬‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬استهدفت‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬ومقرا‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬سانا‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استهدافها‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬المزة‭ ‬وقدسيا،‭ ‬وهما‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬غربي‭ ‬دمشق‭. ‬

وقالت‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬الأهداف‭ ‬كانت‭ ‬مقرا‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وما‭ ‬وصفته‭ ‬بأصول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإدلاء‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬وتشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬لكنها‭ ‬كثفت‭ ‬تلك‭ ‬الغارات‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬اندلعت‭ ‬على‭ ‬إثره‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬المتمركزين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المزة،‭ ‬وفقا‭ ‬لسكان‭ ‬فروا‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قتلت‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬تستخدم‭ ‬المباني‭ ‬الشاهقة‭ ‬في‭ ‬المزة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬لإيواء‭ ‬قادة‭ ‬حركات‭ ‬فلسطينية‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭. ‬

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