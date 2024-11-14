(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح النائب الأوكراني أرتيوم دميتروك الذي غادر أوكرانيا وتطالب سلطات كييف بتسليمه إليها بأن فلودومير زيلينسكي تمكن من سرقة أكثر مما سرقه جميع الرؤساء الأوكرانيين الآخرين.
وقال دميتروك في حديث لـ RT إنه «يتم نقل عشرات الملايين من الدولارات شهريا» من كل هيئة حكومية إلى مكتب زيلينسكي.
وأضاف: «هذا هو الرجل الذي استطاع أن يسرق من المال أكثر من كل الرؤساء الذين سرقوا سابقا في أوكرانيا. وأمواله، بالطبع، هي الأكثر دموية على الإطلاق. لقد تفوق على الجميع في هذا الشأن».
ووفقا للنائب فإنه يتم جمع ما بين 10 و15 مليون دولار شهريا في مقاطعة أوديسا وحدها، ويتراوح الدخل من مراكز التجنيد الإقليمية في أوكرانيا من 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا.
وشدد دميتروك على أن هذه الأموال تم الحصول عليها من الحرب وعلى حساب أروح الأوكرانيين.
وقال: «أشياء فظيعة يتم من خلالها كسب مبالغ ضخمة من المال، وهذا أكبر مبلغ من المال تم كسبه على الإطلاق في أوكرانيا».
واعتبر النائب الأوكراني أن زيلينسكي «سيقدم هدية» للأوكرانيين إذا استقال من منصبه كرئيس للبلاد.
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