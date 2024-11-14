MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬دميتروك‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لـ RT ‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬شهريا‮»‬‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هيئة‭ ‬حكومية‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬زيلينسكي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يسرق‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الرؤساء‭ ‬الذين‭ ‬سرقوا‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأمواله،‭ ‬بالطبع،‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬لقد‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للنائب‭ ‬فإنه‭ ‬يتم‭ ‬جمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬شهريا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬أوديسا‭ ‬وحدها،‭ ‬ويتراوح‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬التجنيد‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭.‬

وشدد‭ ‬دميتروك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬وعلى‭ ‬حساب‭ ‬أروح‭ ‬الأوكرانيين‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬أشياء‭ ‬فظيعة‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬كسب‭ ‬مبالغ‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬المال،‭ ‬وهذا‭ ‬أكبر‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬تم‭ ‬كسبه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬النائب‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬‮«‬سيقدم‭ ‬هدية‮»‬‭ ‬للأوكرانيين‭ ‬إذا‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كرئيس‭ ‬للبلاد‭. ‬