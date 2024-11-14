وزير الخارجية ووزير شؤون مجلس الوزراء يزوران جامع السلطان قابوس الكبير في مسقط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقام‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬الجامع‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬ويتسع‭ ‬لـ20 , 000‭ ‬مصلٍ‭ ‬وزائر،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعا‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬وصالات‭ ‬ومكتبة‭ ‬عامرة‭ ‬بصنوف‭ ‬الكتب‭ ‬والمؤلفات،‭ ‬واستمعا‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬حول‭ ‬تاريخ‭ ‬بناء‭ ‬الجامع‭ ‬والأساليب‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬عمارته‭ ‬ذات‭ ‬الطراز‭ ‬الإسلامي‭ ‬المتميز‭ ‬بنقوشه‭ ‬الفريدة‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬العمارة‭ ‬الإسلامية‮

‬‭ ‬والعمارة‭ ‬العمانية‭ ‬العريقة،‭ ‬التي‭ ‬زينت‭ ‬أرجاء‭ ‬الجامع‭ ‬وقاعاته‭ ‬وصالاته،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬أحد‭ ‬المعالم‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬يزورها‭ ‬السياح‭ ‬وزوار‭ ‬السلطنة‭ ‬ومواطنيها‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬الإعجاب‭ ‬بهذا‭ ‬الصرح‭ ‬المعماري‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الجهد‭ ‬السخي‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬إعمار‭ ‬بيوت‭ ‬الرحمن‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬بما‭ ‬يرمز‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬جمالية‭ ‬التصميم‭ ‬والتنفيذ‭ ‬المتميز،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالتصميم‭ ‬المعماري‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬يبرز‭ ‬جمالية‭ ‬العمارة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والعمانية‭ ‬وزخارفها‭ ‬ونقوشها‭ ‬المميزة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الوزيران‭ ‬بجهود‭ ‬السلطنة،‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بإعمار‭ ‬بيوت‭ ‬الرحمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬السامية،‭ ‬وتكريس‭ ‬النهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الإرث‭ ‬الحضاري‭ ‬العريق‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬العزيز،‭ ‬متمنين‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي‭ ‬والازدهار‭.‬‮

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رافق‭ ‬الوزيران‭ ‬في‭ ‬الزيارة،‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭. ‬