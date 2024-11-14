خلال استقباله وزير الخارجية..سلطان عمان يؤكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين وسلطنة عمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬جلالة‭ ‬السلطان‭ ‬المعظم‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وكلفهما‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬جلالته‭ ‬لأعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بدوام‭ ‬النماء‭ ‬والرقي‭ ‬والازدهار،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونمو‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭. ‬