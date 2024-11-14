خلال استقباله وزير الخارجية..سلطان عمان يؤكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين وسلطنة عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، في قصر البركة أمس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بحضور بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير خارجية سلطنة عمان، وذلك بمناسبة عقد اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقد رحب جلالة السلطان المعظم بوزير الخارجية ووزير شؤون مجلس الوزراء، وكلفهما بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة، متمنيًا جلالته لأعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوفيق والنجاح في جهودها لتنمية وتطوير التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.
من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وتمنياتهما لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بدوام النماء والرقي والازدهار، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تقدم ونمو على المستويات كافة.
حضر اللقاء، الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان.
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