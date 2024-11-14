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انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

11/14/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحث سبل الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أكثر شمولا

وتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق السياسي في كل المحافل الدولية

عقد‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬أمس،‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وبدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وفيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وفاطمة‭ ‬عبدالغني‭ ‬إسماعيل،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمعلومات‭ ‬وإدارة‭ ‬الجلسات‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والسفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬بانعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬تلبية‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬المعظم،‭ ‬وجلالة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬إيمانًا‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والعلمية‭.‬

واستذكر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العماني‭ ‬بكل‭ ‬الفخر‭ ‬الزيارة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬جلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022م،‭ ‬والتي‭ ‬جسدت‭ ‬الأخوة‭ ‬الصادقة‭ ‬ووثقت‭ ‬أواصر‭ ‬القربى‭ ‬بين‭ ‬الشعبين،‭ ‬وتوجت‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬لتعاون‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بالتقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاونية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالتعاون‭ ‬السياسي‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والذي‭ ‬يتميز‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬المشترك‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬لا‭ ‬تؤكد‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬تعزز‭ ‬أيضًا‭ ‬الجهود‭ ‬الجماعية‭ ‬لدعم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليميين‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الصراعات‭ ‬والحروب‭ ‬المدمرة‭ ‬والتصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬أكدوا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬البحرين‭ ‬ضرورة‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬مع‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بهدف‭ ‬استعادة‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيق‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬يترجم‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وعمق‭ ‬المحبة‭ ‬والود‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور،‭ ‬شاكرًا‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة،‭ ‬وأصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬السفراء،‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬للتحضير‭ ‬والإعداد‭ ‬لأعمال‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬المباركة‭.‬

وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وسبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬المتصلة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية،‭ ‬والثقافية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والصحة‭ ‬والطاقة‭ ‬والعمل‭ ‬والسياحة‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والبيئة‭ ‬والإعلام‭ ‬والعمل‭ ‬البلدي‭ ‬والزراعة‭ ‬والخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

وأطلع‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لإدارة‭ ‬أعمال‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬لضمان‭ ‬تحديد‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬ومتابعة‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز،‭ ‬ومدى‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشتركة‭ ‬والاتفاقات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬والواجبات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وقع‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬المحضر‭ ‬المشترك‭ ‬لأعمال‭ ‬اللجنة‭.‬

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