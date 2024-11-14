المفوضية الأوروبية توافق على تقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 3ر4 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 14 - 11 (كونا) -- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن المفوضية وافقت على دفع 1ر4 مليار يورو (ما يعادل 3ر4 مليار دولار) لأوكرانيا.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذا القرار "هو دليل إضافي على التزام أوروبا الثابت تجاه أوكرانيا وعلى التقدم المدهش الذي حققته البلاد في دفع الإصلاحات الهامة للمضي قدما في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي بينما تخوض حربا مروعة".
وأضاف البيان أن المفوضية الاوروبية قدمت تقييما إيجابيا للدفعة الثانية المنتظمة التي تبلغ قيمتها نحو 1ر4 مليار يورو (3ر4 مليار دولار) بموجب آلية أوكرانيا لدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا وعملية إدارة شؤونها العامة.
واوضح البيان ان إجمالي الأموال التي تم صرفها في عام 2024 لدعم خطة أوكرانيا سيرتفع إلى 1ر16 مليار يورو (17 مليار دولار) بمجرد اعتماد هذا القرار من قبل المجلس الأوروبي.
وأضاف أن المفوضية خلصت بعد تقييم طلب الدفعة الثانية الذي قدمته أوكرانيا في أكتوبر إلى أن أنها قد حققت بشكل مرض المؤشرات التسعة للإصلاح المتفق عليها لهذه الدفعة حيث تشمل هذه الإصلاحات مجالات عدة منها مكافحة الفساد وبيئة الأعمال وسوق العمل والسياسة الإقليمية وسوق الطاقة وحماية البيئة.
واقترحت المفوضية بالإضافة إلى آلية أوكرانيا تحريك 18 مليار يورو (19 مليار دولار) أخرى لدعم أوكرانيا من خلال قرض استثنائي للمساعدة المالية الكبرى بموجب آلية التعاون مع قروض أوكرانيا عن طريق الاستفادة من الأرباح الاستثنائية من الأصول الروسية المجمدة. (النهاية)
ا ر ن / ف ا س
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