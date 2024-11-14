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المفوضية الأوروبية توافق على تقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 3ر4 مليار دولار

11/14/2024 2:43:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 14 - 11 (كونا) -- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن المفوضية وافقت على دفع 1ر4 مليار يورو (ما يعادل 3ر4 مليار دولار) لأوكرانيا.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذا القرار "هو دليل إضافي على التزام أوروبا الثابت تجاه أوكرانيا وعلى التقدم المدهش الذي حققته البلاد في دفع الإصلاحات الهامة للمضي قدما في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي بينما تخوض حربا مروعة".
وأضاف البيان أن المفوضية الاوروبية قدمت تقييما إيجابيا للدفعة الثانية المنتظمة التي تبلغ قيمتها نحو 1ر4 مليار يورو (3ر4 مليار دولار) بموجب آلية أوكرانيا لدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا وعملية إدارة شؤونها العامة.
واوضح البيان ان إجمالي الأموال التي تم صرفها في عام 2024 لدعم خطة أوكرانيا سيرتفع إلى 1ر16 مليار يورو (17 مليار دولار) بمجرد اعتماد هذا القرار من قبل المجلس الأوروبي.
وأضاف أن المفوضية خلصت بعد تقييم طلب الدفعة الثانية الذي قدمته أوكرانيا في أكتوبر إلى أن أنها قد حققت بشكل مرض المؤشرات التسعة للإصلاح المتفق عليها لهذه الدفعة حيث تشمل هذه الإصلاحات مجالات عدة منها مكافحة الفساد وبيئة الأعمال وسوق العمل والسياسة الإقليمية وسوق الطاقة وحماية البيئة.
واقترحت المفوضية بالإضافة إلى آلية أوكرانيا تحريك 18 مليار يورو (19 مليار دولار) أخرى لدعم أوكرانيا من خلال قرض استثنائي للمساعدة المالية الكبرى بموجب آلية التعاون مع قروض أوكرانيا عن طريق الاستفادة من الأرباح الاستثنائية من الأصول الروسية المجمدة. (النهاية)

ا ر ن / ف ا س



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