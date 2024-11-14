سفير طاجيكستان: دولة الكويت شريك مهم وموثوق في المنطقة والعالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- قال سفير جمهورية طاجيكستان عميد السلك الدبلوماسي الدكتور زبيدالله زبيدوف اليوم الخميس إن دولة الكويت تعد شريكا مهما وموثوقا في المنطقة والعالم مثمنا دورها في دعم المسيرة التنموية ببلاده.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير زبيدوف خلال احتفال أقامته سفارة طاجيكستان لدى دولة الكويت بمناسبة عيد الاستقلال الـ33 لبلاده حضره مساعد وزير
الخارجية الكويتي لشؤون آسيا السفير سميح حيات ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية.
وأضاف أن العلاقات ما بين طاجيكستان ودولة الكويت تعود للعام 1995 واصفا إياها بـ"التاريخية والأخوية" ما بين البلدين وشعبيهما.
وأوضح أن لدولة الكويت "دور مشهود في دعم مسيرة طاجيكستان التنموية عبر المؤسسات المالية والصناديق التنموية وعلى رأسها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" لافتا إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والفني المشترك.
وأشار إلى التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية وتوافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية.
كما أشار إلى حزمة الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان إلى دولة الكويت أخيرا والتي "تشكل أرضية قوية لفتح آفاق جديدة من التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".
ولفت إلى تطلع بلاده لتنفيذ رغبة دولة الكويت في افتتاح سفارة لها بجمهورية طاجيكستان في المستقبل القريب بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.
وبشأن المشاريع المستقبلية قال السفير زبيدوف إن البلدين الصديقين يحضران حاليا لعقد الدورة القادمة للجنة الحكومية الطاجيكية - الكويتية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في دولة الكويت علاوة على عزم سفارة طاجيكستان الاحتفال بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية العام المقبل. (النهاية) ي ت / م ص ع
MENAFN14112024000071011013ID1108887832
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