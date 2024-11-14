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سفير طاجيكستان: دولة الكويت شريك مهم وموثوق في المنطقة والعالم

11/14/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- قال سفير جمهورية طاجيكستان عميد السلك الدبلوماسي الدكتور زبيدالله زبيدوف اليوم الخميس إن دولة الكويت تعد شريكا مهما وموثوقا في المنطقة والعالم مثمنا دورها في دعم المسيرة التنموية ببلاده.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير زبيدوف خلال احتفال أقامته سفارة طاجيكستان لدى دولة الكويت بمناسبة عيد الاستقلال الـ33 لبلاده حضره مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا السفير سميح حيات ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية.
وأضاف أن العلاقات ما بين طاجيكستان ودولة الكويت تعود للعام 1995 واصفا إياها بـ"التاريخية والأخوية" ما بين البلدين وشعبيهما.
وأوضح أن لدولة الكويت "دور مشهود في دعم مسيرة طاجيكستان التنموية عبر المؤسسات المالية والصناديق التنموية وعلى رأسها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" لافتا إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والفني المشترك.
وأشار إلى التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية وتوافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية.
كما أشار إلى حزمة الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان إلى دولة الكويت أخيرا والتي "تشكل أرضية قوية لفتح آفاق جديدة من التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".
ولفت إلى تطلع بلاده لتنفيذ رغبة دولة الكويت في افتتاح سفارة لها بجمهورية طاجيكستان في المستقبل القريب بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.
وبشأن المشاريع المستقبلية قال السفير زبيدوف إن البلدين الصديقين يحضران حاليا لعقد الدورة القادمة للجنة الحكومية الطاجيكية - الكويتية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في دولة الكويت علاوة على عزم سفارة طاجيكستان الاحتفال بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية العام المقبل. (النهاية) ي ت / م ص ع

MENAFN14112024000071011013ID1108887832

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