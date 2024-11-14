منتخب قطر يفوز على أوزبكستان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 14 - 11 (كونا) -- فاز منتخب
قطر اليوم الخميس على نظيره الأوزبكي بنتيجة (3 - 2) ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي استضافها استاد (جاسم بن حمد) في العاصمة القطرية الدوحة بتقدم المنتخب القطري بهدفين سجلهما المعز علي بالدقيقتين 25 و41.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب
أوزبكستان عباسبيك فايزوليف هدفين بالدقيقتين 75 و80 ليدرك التعادل بيد ان الكلمة الأخيرة كانت لمدافع منتخب قطر لوكاس منديز الذي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليحصد المنتخب القطري النقاط الثلاث.
وبعد الجولة الخامسة يتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة يليه أوزبكستان بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط ثم الإمارات ثالثا برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب قطر الذي حل بالمركز الرابع وقيرغيزستان بثلاث نقاط وكوريا الشمالية بنقطتين.
ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الإمارتي نظيره القطري الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة فيما يواجه منتخب إيران نظيره قيرغيزستان ويلعب منتخب كوريا الشمالية ضد أوزبكستان.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي. (النهاية)
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