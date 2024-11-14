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منتخب قطر يفوز على أوزبكستان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

11/14/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 11 (كونا) -- فاز منتخب قطر اليوم الخميس على نظيره الأوزبكي بنتيجة (3 - 2) ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي استضافها استاد (جاسم بن حمد) في العاصمة القطرية الدوحة بتقدم المنتخب القطري بهدفين سجلهما المعز علي بالدقيقتين 25 و41.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب أوزبكستان عباسبيك فايزوليف هدفين بالدقيقتين 75 و80 ليدرك التعادل بيد ان الكلمة الأخيرة كانت لمدافع منتخب قطر لوكاس منديز الذي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليحصد المنتخب القطري النقاط الثلاث.
وبعد الجولة الخامسة يتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة يليه أوزبكستان بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط ثم الإمارات ثالثا برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب قطر الذي حل بالمركز الرابع وقيرغيزستان بثلاث نقاط وكوريا الشمالية بنقطتين.
ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الإمارتي نظيره القطري الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة فيما يواجه منتخب إيران نظيره قيرغيزستان ويلعب منتخب كوريا الشمالية ضد أوزبكستان.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي. (النهاية)

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