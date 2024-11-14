Friday, 15 November 2024 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الاقتصاد الرقمي يلتقي فريقا يطور مبادرة لتسويق منتجات محلية

11/14/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات اليوم الخميس، فريقا شبابيا يعمل على تطوير مبادرة لحلول رقمية تدعم تسويق وبيع منتجات سيدات المجتمع المحلي في المحافظات.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، كان فريق المبادرة، الذي يسعى لتلقي الدعم والإسناد الفني والتسويقي، عرض الأسبوع الماضي مبادرته خلال حوار مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ضم إلى جانبهم عددا من الناشطات في العمل التطوعي والشبابي والمبادرات الإنتاجية في مركز شابات جرش.
وأبدى الوزير سميرات، التزام الوزارة بدعم المشروع وتوفير المتطلبات الفنية والرقمية اللازمة من موقع إلكتروني وتطبيق متجر رقمي، تحقيقا لهدف السيدات من عرض منتجاتهن بشكل فعّال والوصول إلى جمهور أوسع من المستهلكين والمهتمين بالحرف اليدوية محلية الصنع.
وبين سميرات، خلال حواره مع الفريق، الذي ضم كلا من كوثر السوالمة، ومصطفى العقيلي، وضحى أبو الخير، إن الوزارة ستقدم دعما إضافيا للمشروع الريادي خصوصا فيما يتعلق بالتشبيك واستضافة فريق المبادرة في محطات المستقبل للاستفادة من التدريبات الرقمية المتاحة.
كما جرى خلال اللقاء تحديد خطة عمل لتسريع إنجاز المبادرة وإطلاقها، على أن تبدأ من محافظة جرش مع خطة للتوسع لاحقاً لتشمل جميع محافظات المملكة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات وتعزيز دورهن ومشاركتهن في الاقتصاد المحلي.
من جهتهم، أعرب فريق المبادرة عن تقديرهم لدعم الحكومة، الذي سيوفر خدمات متعددة لمبادرتهم، تشمل بناء علامة تجارية قوية وتوفير خدمات التوصيل، مما يسهم في تعزيز التواجد الرقمي للمشروع ويعزز دوره كمحرك اقتصادي محلي. -(بترا)



MENAFN14112024000072011014ID1108887774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث