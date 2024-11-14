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بن معروف الراعي الرئيس لبطولة كأس الملك الدولية بكرة السلة

11/14/2024 2:40:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، إبرام اتفاقية رعاية مع شركة معروف للصناعات الغذائية - بن معروف، لتكون راعيا رسميا للنسخة الـ12 من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، والتي تنطلق غدا، في صالة الأمير حمزة وتستمر حتى الإثنين المقبل، بمشاركة منتخبات، "البلد المنظم" الأردن، سورية، قطر وفلسطين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "مؤقتة السلة" في مقرها أمس، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، والمدير العام لشركة معروف للصناعات الغذائية – بن معروف، إسماعيل أبو عوده. إلى جانب، تواجد عدد من نجوم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، ويتقدمهم: المجنس الأميركي دار تاكر، هاشم عباس، أمين أبو حواس، أشرف الهندي وخالد أبو عبود.
وقال عليان في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن اتفاقية الرعاية: "نرحب بشركة معروف للصناعات الغذائية – بن معروف، باعتبارها راعيا جديدا ينضم لأسرة رعاة وشركاء كرة السلة الأردنية التي نعتز ونفتخر بإنجازاتها، لدينا بطولة تحمل اسم قائد البلاد وهي عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، ونثمن رعاية بن معروف للبطولة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لجماهيرنا العزيزة".
من جانبه، قال المدير العام لشركة معروف للصناعات الغذائية – بن معروف، إسماعيل أبو عوده: "سعداء بإبرام اتفاقية الرعاية مع اتحاد كرة السلة، الذي نلمس حماسه الشديد وخططه المستقبلية الواضحة لتحقيق أفضل النتائج، وسعينا إلى أن نكون جزءا من أسرة اللعبة ومشاركتهم فرحة تحقيق النتائج المشرفة، لدينا فكر وإيمان بالجيل الصاعد، ونريد الاستثمار بمواهبه وطاقاته على طريقتنا".
وتطرق رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، إلى الحديث عن المكتسبات الفنية للبطولة، بقوله: "البطولة تساعدنا ضمن مرحلة التحضير الحالية للنافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، لذلك اخترنا مواجهة منتخبي قطر وسورية، فيما استجبنا لرغبة الأشقاء الفلسطينيين في المشاركة بعد تأجيل البطولة العربية، التي كانوا يتحضرون للمشاركة فيها ضمن مرحلة تحضيرهم للتصفيات".
وأكد عليان أن المجنسين رونديه جيفرسون ودار تاكر، سيواصلان تمثيل المنتخب الوطني بناء على متطلبات كل مرحلة، مشددا على أن جيفرسون اعتذر عن عدم قدرته على المشاركة في النافذة الثانية من التصفيات، لأخذ قسط من الراحة، وذلك بسبب ضغوطات الموسم الطويل واحترافه في الدوري الفلبيني لكرة السلة.
وحول لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف فريق دبي الإماراتي لكرة السلة، أشار عليان: "الدويري حريص دوما على التواجد مع المنتخب في أي استحقاق، ننتظر قدومه لتمثيل صقورنا في الأيام الأخيرة من بطولة كأس الملك، إلى جانب تواجده في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية".
ويستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، في صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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