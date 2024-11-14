بن معروف الراعي الرئيس لبطولة كأس الملك الدولية بكرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، إبرام اتفاقية رعاية مع شركة معروف للصناعات الغذائية - بن معروف، لتكون راعيا رسميا للنسخة الـ12 من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، والتي تنطلق غدا، في صالة الأمير حمزة وتستمر حتى الإثنين المقبل، بمشاركة منتخبات، "البلد المنظم" الأردن، سورية، قطر وفلسطين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "مؤقتة السلة" في مقرها أمس، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، والمدير العام لشركة معروف للصناعات الغذائية – بن معروف، إسماعيل أبو عوده. إلى جانب، تواجد عدد من نجوم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، ويتقدمهم: المجنس الأميركي دار تاكر، هاشم عباس، أمين أبو حواس، أشرف الهندي وخالد أبو عبود.
وقال عليان في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن اتفاقية الرعاية: "نرحب بشركة معروف للصناعات الغذائية – بن معروف، باعتبارها راعيا جديدا ينضم لأسرة رعاة وشركاء كرة السلة الأردنية التي نعتز ونفتخر بإنجازاتها، لدينا بطولة تحمل اسم قائد البلاد وهي عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، ونثمن رعاية بن معروف للبطولة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لجماهيرنا العزيزة".
من جانبه، قال المدير العام لشركة معروف للصناعات الغذائية – بن معروف، إسماعيل أبو عوده: "سعداء بإبرام اتفاقية الرعاية مع اتحاد كرة السلة، الذي نلمس حماسه الشديد وخططه المستقبلية الواضحة لتحقيق أفضل النتائج، وسعينا إلى أن نكون جزءا من أسرة اللعبة ومشاركتهم فرحة تحقيق النتائج المشرفة، لدينا فكر وإيمان بالجيل الصاعد، ونريد الاستثمار بمواهبه وطاقاته على طريقتنا".
وتطرق رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، إلى الحديث عن المكتسبات الفنية للبطولة، بقوله: "البطولة تساعدنا ضمن مرحلة التحضير الحالية للنافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، لذلك اخترنا مواجهة منتخبي قطر وسورية، فيما استجبنا لرغبة الأشقاء الفلسطينيين في المشاركة بعد تأجيل البطولة العربية، التي كانوا يتحضرون للمشاركة فيها ضمن مرحلة تحضيرهم للتصفيات".
وأكد عليان أن المجنسين رونديه جيفرسون ودار تاكر، سيواصلان تمثيل المنتخب الوطني بناء على متطلبات كل مرحلة، مشددا على أن جيفرسون اعتذر عن عدم قدرته على المشاركة في النافذة الثانية من التصفيات، لأخذ قسط من الراحة، وذلك بسبب ضغوطات الموسم الطويل واحترافه في الدوري الفلبيني لكرة السلة.
وحول لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف فريق دبي الإماراتي لكرة السلة، أشار عليان: "الدويري حريص دوما على التواجد مع المنتخب في أي استحقاق، ننتظر قدومه لتمثيل صقورنا في الأيام الأخيرة من بطولة كأس الملك، إلى جانب تواجده في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية".
ويستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، في صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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