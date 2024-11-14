شهيدان وجرحى في عدوان إسرائيلي على حي المزة بدمشق (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شخصان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي جديد استهدف حي المزة في دمشق، بينما أفاد الإعلام الرسمي السوري عن غارة أخرى استهدفت منطقة قدسيا غربي العاصمة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "العدوان الإسرائيلي استهدف بحسب المعلومات الأولية مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا" وسمع دوي انفجارات قوية في الحيين.
من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف أصولا ومقار قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في دمشق وليس عملية اغتيال، ويأتي في إطار هجمات مخطط لها مسبقا.
MENAFN14112024000072011014ID1108887730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.