شهيدان وجرحى في عدوان إسرائيلي على حي المزة بدمشق (فيديو)

استشهد شخصان وأصيب آخرون في إسرائيلي جديد استهدف حي المزة في دمشق، بينما أفاد الإعلام الرسمي السوري عن غارة أخرى استهدفت منطقة قدسيا غربي العاصمة.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "العدوان الإسرائيلي استهدف بحسب المعلومات الأولية مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا" وسمع دوي انفجارات قوية في الحيين.



من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف أصولا ومقار قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في دمشق وليس عملية اغتيال، ويأتي في إطار هجمات مخطط لها مسبقا.