تعيينات ترامب المؤيدة للاستيطان.. إسرائيل دولة ابرتهايد

بقلم: أسرة التحرير

سلسلة التعيينات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد يجب أن تقلق كل من مستقبل دولة إسرائيل أمام ناظريه. فالتأييد لمشروع الاستيطان وضم المناطق على سكانها ليس موقفا مؤيدا لإسرائيل. فمنذ اللحظة الأولى، هدد مشروع الاستيطان بتوسيع دولة إسرائيل. والآن، مع إدارة أميركية مؤيدة للاستيطان، مؤيدة لضم المناطق بملايين سكانها، سيتسارع العد التنازلي لإسرائيل كدولة ديمقراطية.

وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش قال: "إن انتصار ترامب في الانتخابات للرئاسة الأميركية هو فرصة". 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة"، قال. وبالفعل تعيينات ترامب تبدو كتحقيق الحلم الكبير لوزير المناطق: عضو الكونغرس مايكل بايتس سيتعين في منصب مستشار الأمن القومي، السناتور ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية، عضو الكونغرس اليس ستفانيك سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الافنجيلي ومحب الضم مايك هاكبي سيكون سفيرا في إسرائيل، بيت هاكست، مقدم البرامج في "فوكس نيوز" المقرب من هاكابي والمعروف في علاقاته الوثيقة مع اليمين في إسرائيل مرشح لمنصب وزير الدفاع.

عندما لا يكون ممكنا التمييز بين سموتريتش والسفير الأميركي – هذا خطير لإسرائيل. "لا يوجد شيء هو الضفة الغربية، هذه يهودا والسامرة. مثلما لا توجد مستوطنات، بل تجمعات أهلية. كما أنه لا يوجد شيء يسمى "الاحتلال"، قال هاكبي في العام 2017". للإسرائيليين الذين يتطلعون للعيش في دولة لا تحكم شعبا آخر ولا يكون فيها حكم ابرتهايد – تعيين شخص كهاكبي ينذر بالشر.

سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية لم ينتظروا ترامب كي يواصلوا ضم المناطق بطريقة السلامي وتهيئة التربة للاحتلال والاستيطان في قطاع غزة أيضا. سلب الأراضي ودحر الفلسطينيين لم يتوقفا للحظة. حكومة اليمين على الكامل تهدم عن قصد الاقتصاد الفلسطيني كي تدفع إلى انهياره، وفقا لرؤية سموتريتش وبتشجيع من نتنياهو، في الطريق إلى الضم.

كما أن قانون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي يحظر نشاطها وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في إسرائيل يستهدف الضم. بالتوازي، منذ سنة وجرافات الجيش الإسرائيلي تهيئ التربة في قطاع غزة لبقاء طويل المدى للجيش واستيعاب جموع المستوطنين.

الضم معناه، أنه سيشمل أكثر من 5 ملايين فلسطيني في داخل إسرائيل الموسعة، تحويل دولة إسرائيل إلى دولة "أبرتهايد" (فصل عنصري) بشكل كامل، وبصورتين رسمية وعلنية، التخلي عن كون إسرائيل جزءا من أسرة الدول الديمقراطية، وخطر أمني متزايد.

الفرح في اليمين بتعيين مؤيدي الضم في المواقع العليا في الإدارة الأميركية، يدل على أن "الانبعاث" حسب نتنياهو، هو الترحيل في قطاع غزة ودولة "ابرتهايد" في الضفة الغربية.