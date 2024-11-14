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توتر فى كوب 29.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ - جريدة البورصة

11/14/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) غادر فريق التفاوض التابع للرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أذربيجان بعد أقل من أربعة أيام من بدء مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للمناخ، حيث إن التوترات تخيم على القمة بعد خطط الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.

وذكرت وكالة“بلومبيرج” الأمريكية أن الخطوة المفاجئة من جانب الأرجنتين – والتي لم توضحها البلاد – أثارت مخاوف بين المفاوضين في المؤتمر من أن البلاد قد تحذو حذو ترامب في التهديد بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، كما أن غيابات ممثلي الدول تعقد هدف القمة المتمثل في الاتفاق على صفقة تمويل المناخ الحاسمة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

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وأكد متحدث باسم رئاسة المؤتمر رحيل الفريق الأرجنتين المشاركة بنحو 20 مفاوضًا ومسؤولًا مسجلين في القمة.

وهناك قلق متزايد بشأن القادة في جميع أنحاء العالم المتشككين في التغير المناخي، حيث يُنظر إلى الرئيسين ميلي وترامب على أنهما حليفان مقربان بشكل متزايد، كما أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت خطوة الأرجنتين حدثت هذه المرة فقط وأنها الخطوة الأولى على طريق الانسحاب المحتمل من اتفاقية باريس.

وقالت الباحثة في دبلوماسية المناخ والجغرافيا السياسية، آنا موليو ألفاريز، إن قرار الأرجنتين بالانسحاب من مؤتمر الأطراف 29 هو خطوة إلى الخلف بالنسب لمرونتها المناخية، مضيفة أن ذلك الاختيار جعل الأرجنتين بدون صوت على الطاولة لمناقشة التمويل الضروري للغاية لدعم البلدان المعرضة لتغير المناخ.

كما أشار أحد المفاوضين إلى أن أي تحرك منسق على النحو الوارد، من غير المرجح أن يؤدي إلى تحرك آخر مكافح للتغير المناخي.

ويجتمع العالم من حوالي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي انطلق يوم الإثنين الماضي بأذربيجان للتباحث في كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة، وذلك تزامنا مع معلومات تشير لنية ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108887647

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