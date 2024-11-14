توتر فى كوب 29.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) غادر فريق التفاوض التابع للرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أذربيجان بعد أقل من أربعة أيام من بدء مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للمناخ، حيث إن التوترات تخيم على القمة بعد خطط الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.
وذكرت وكالة“بلومبيرج” الأمريكية أن الخطوة المفاجئة من جانب الأرجنتين – والتي لم توضحها البلاد – أثارت مخاوف بين المفاوضين في المؤتمر من أن البلاد قد تحذو حذو ترامب في التهديد بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، كما أن غيابات ممثلي الدول تعقد هدف القمة المتمثل في الاتفاق على صفقة تمويل المناخ الحاسمة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
موضوعات متعلقة
أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقييم بيانات تراجع الإنتاج الصناعي
وأكد متحدث باسم رئاسة المؤتمر رحيل الفريق الأرجنتين المشاركة بنحو 20 مفاوضًا ومسؤولًا مسجلين في القمة.
وهناك قلق متزايد بشأن القادة في جميع أنحاء العالم المتشككين في التغير المناخي، حيث يُنظر إلى الرئيسين ميلي وترامب على أنهما حليفان مقربان بشكل متزايد، كما أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت خطوة الأرجنتين حدثت هذه المرة فقط وأنها الخطوة الأولى على طريق الانسحاب المحتمل من اتفاقية باريس.
وقالت الباحثة في دبلوماسية المناخ والجغرافيا السياسية، آنا موليو ألفاريز، إن قرار الأرجنتين بالانسحاب من مؤتمر الأطراف 29 هو خطوة إلى الخلف بالنسب لمرونتها المناخية، مضيفة أن ذلك الاختيار جعل الأرجنتين بدون صوت على الطاولة لمناقشة التمويل الضروري للغاية لدعم البلدان المعرضة لتغير المناخ.
كما أشار أحد المفاوضين إلى أن أي تحرك منسق على النحو الوارد، من غير المرجح أن يؤدي إلى تحرك آخر مكافح للتغير المناخي.
ويجتمع العالم من حوالي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي انطلق يوم الإثنين الماضي بأذربيجان للتباحث في كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة، وذلك تزامنا مع معلومات تشير لنية ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887647
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.