أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق - جريدة البورصة

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ارتفعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها الصناديق المالية في الولايات المتحدة بنحو 91 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي الأربعاء، لتجاوز مستوى 7 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة“كرين داتا – Crane Data”، جذبت صناديق رأس المال الأمريكية تدفقات بنحو 700 مليار دولار على مدار العام الجاري، وذلك بفضل شعبيتها بين المستثمرين والعوائد المرتفعة التي تحققها.
وتأتي تلك المكاسب في ظل مستويات قياسية تحققها مؤشرات الأسهم الأمريكية، وسط رهانات المتداولين على أن سياسات الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” ستؤدي إلى انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة.
كما تلقت الصناديق دعمًا بعد قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف النقطة المئوية خلال اجتماع سبتمبر، تبعه خفضًا بـ25 نقطة أساس الشهر الجاري، ما يجعل عوائد الأسهم أعلى مقارنة بالأصول الأخرى.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887645
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