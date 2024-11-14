أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتوتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقييم بيانات تراجع الإنتاج الصناعي

ارتفعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها الصناديق المالية في الولايات المتحدة بنحو 91 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي الأربعاء، لتجاوز مستوى 7 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة“كرين داتا – Crane Data”، جذبت صناديق رأس المال الأمريكية تدفقات بنحو 700 مليار دولار على مدار العام الجاري، وذلك بفضل شعبيتها بين المستثمرين والعوائد المرتفعة التي تحققها.

وتأتي تلك المكاسب في ظل مستويات قياسية تحققها مؤشرات الأسهم الأمريكية، وسط رهانات المتداولين على أن سياسات الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” ستؤدي إلى انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة.

كما تلقت الصناديق دعمًا بعد قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف النقطة المئوية خلال اجتماع سبتمبر، تبعه خفضًا بـ25 نقطة أساس الشهر الجاري، ما يجعل عوائد الأسهم أعلى مقارنة بالأصول الأخرى.

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