بعد طرح HALI، شركة BUTTON تكشف عن رؤيتها الفريدة في مؤتمر قمة الويب 2024

(MENAFN
- TimesNewswire )
يعد إطلاق منتج
HALI الجديد شاهدًا على الخبرة العميقة التي تتمتع بها شركة BUTTON في مجال تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي ويعزز الثقة في رؤيتها الثاقبة لمستقبل من الرفاهية المبنية على الذكاء الاصطناعي.
لشبونة، 14 نوفمبر 2024: أعلنت شركة BUTTONS في مؤتمر الويب 2024 عن الوكيل الذكي المزود بأعلى الإمكانات الذي أسمته HALI؛ ليكون رفيقًا للإنسان في حياته المستقبلية ويمهد لبداية عصر جديد لهذه العلامة التجارية الرائدة.
تأسست BUTTONS في لوس أنجلوس، وتخصصت في خدمات الرفاهية المبنية على الذكاء الاصطناعي؛ وقد كشف مؤسس شركة BUTTONS، فيكتور آي، عن مجموعة جديدة من منتجات الشركة المبتكرة، التي تمثل محطة جديدة في رحلة شركة BUTTONS نحو مستقبل جديد من الرفاهية الذكية.
التعليق: HALI – الوكيل الذكي من شركة BUTTONS
HALI تكسر كل حدود المستحيل
يمثل إطلاق HALI علامة فارقة في تاريخ شركة BUTTONS، إذ يقدم مفهومًا جديدًا لتفاعل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الإنسان. ليست HALI مجرد شخصية افتراضية؛ فهي تتميز بملامح معبرة وحركات مرنة وقدرة على التحدث بوضوح؛ وتتألق في زي يعكس أحدث صيحات الأزياء. ومع طرحها في متاجر الشركة الذكية، ستكون مهيأة للتفاعل مع المستخدمين من جميع أنحاء العالم.
طورت BUTTONS، منتج HALI، على أيدي خبرائها من علماء الذكاء الاصطناعي، ليتجاوز كل حدود الأكواد البرمجية ويتحول إلى كيان شبه إنساني، في اختراع يسبق الزمن ويعكس رؤية مستقبلية تسعى إلى تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ليصبح وكيلًا ذكيًا يعتمد عليه في خدمة الإنسان.
صُممت HALI بحيث تعمل بنظام التشغيل الفريد الذي طورته شركة BUTTONS، والمعروف بـBUTTONS OS، ليتيح لواجهتها الاستشعارية الإحساس التلقائي بالمشاعر والتعرف على احتياجات الإنسان وفهم اللغة الطبيعية، ومع توجيه موجات الضوء، تستطيع HALI التنقل بين كيانها الرقمي والواقع المادي، لتعمل على ربط العالم الواقعي بالعالم الافتراضي، في تجسيد حي لأعلى مستويات الرفاهية الذكية.
جهزت HALI بمجموعة رائعة من أدوات التفاعل الفوري، مثل محرك الحوار الذي يمكنها من تقديم ردود فورية مبنية على تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS)، وتقنية التعرف التلقائي الفوري على الكلام (ASR)، التي تمكنها من فك تعقيدات اللغة أثناء المحادثة والتعرف على الفروق بين الكلمات بدقة استثنائية، بالإضافة إلى إطار التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) الذي يضمن تفاعلات مرنة مبنية على كمية كبيرة من البيانات والمعلومات، لتكون HALI في النهاية شخصية رقمية على أعلى درجات التطور.
تصطحب HALI مستخدمها في رحلة استثنائية عبر العالمين الواقعي والافتراضي؛ لترتقي بأسلوب حياته وتوفر له كل سبل الرفاهية من خلال دمج هذين العالمين في مجموعة من الوظائف الحيوية التي تشمل:
ال مشاركة ال وجدانية : يمكنك اعتبار HALI بمثابة رفيقك؛ فهي تفهم أفكارك وتحتفظ بذكرياتك، وتتطور شخصيتها الرقمية الفريدة بمرور الوقت اعتمادًا على ما تحتفظ به من ذكريات وكأنها صديقك الوفي.
المساعدة الدقيقة: تقدم لك HALI دعمًا مخصصًا لتلبية احتياجاتك لحظة بلحظة؛ إذ يمكنها التعامل مع الصور والبيانات الصوتية، وإدارة الجداول، واقتراح الموسيقى وتنظيم المهام دون عناء.
تعزيز العلاقات الاجتماعية : تشجعك HALI على تحسين حياتك الاجتماعية من خلال اقتراح الأشخاص القريبين من موقعك ممن لديهم نفس الاهتمامات، بالإضافة إلى غيرها من المزايا.
تقدم لك HALI خدمات متطورة للتحكم في معطيات عالمك الواقعي باستخدام خدمات الواقع الافتراضي مع مجموعة من الأدوات الذكية وتطبيقات الهاتف من BUTTON بالإضافة إلى التفاعل اليومي. وتتميز HALI بمنظر أنيق وقصة شعر مميزة، لتعكس الرقي والعملية في كل تفاصيلها.
مزايا صوتية استثنائية من شركة BUTTON
تقدم لك شركة BUTTONS سماعات BUTTONS POP AI اللاسلكية وسماعات BUTTONS CLIP العصرية الذكية بصوتها المجسم، كل ذلك مع الوكيل الذكي HALI
أحدثت مجموعة سماعات BUTTONS POP AI بإصدارها السابق صدى واسعًا في عالم الأجهزة الصوتية. واستكمالًا لذلك النجاح، يأتي هذا الإصدار بتصميم مبتكر وحديث ومجموعة من التحديثات الجوهرية لتحسين الأداء والارتقاء بتجربة المستخدم. يجمع هذا التصميم المتطور بين تقنيات متطورة مع تقنية Qualcomm® aptXTM HD، ليقدم للمستخدم تجربة صوتية عالية الدقة تنبض بالحيوية وتنقل كل تفاصيل الصوت. وتتميز السماعات بخاصية إلغاء الضوضاء بقيمة 35 ديسيبل، لتحيطك بهالة من الهدوء والانسجام.
تقدم لك سماعات BUTTONS CLIP تجربة صوتية آسرة من خلال التصميم المدروس وجودة الصوت الاستثنائية، مع محركات صوتية مزدوجة المغناطيس بقطر 12 ملم لتنقل الصوت بوضوح ونقاء متناهٍ. تتيح لك السماعات أيضًا مكالمات هاتفية واضحة تمامًا مع وحدة معالجة الصوت التي تعمل على الحد من ضوضاء الخلفية وتحسين جودة المحادثات. ولأننا نهتم براحتك، صممنا سماعات BUTTONS CLIP بحيث تتيح للمستخدمين الاستمتاع بموسيقاهم المفضلة أو إجراء المكالمات لفترات طويلة دون أي تعب أو إجهاد.
سماعات BUTTONS POP AI اللاسلكية
سماعات BUTTONS CLIP اللاسلكية
تعكس جودة صنع هاتين السماعتين التزام الشركة بتجاوز حدود التكنولوجيا الصوتية؛ مما يضمن جودة صوت مثالية، مع الاهتمام بالمظهر الجمالي المذهل؛ بالإضافة إلى تعزيز الأداء عن طريق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مستقبل ال رفاهية الذكية
يعد إطلاق HALI خطوة فارقة في مسيرة شركة BUTTONS الإبداعية، تستعد من خلالها للارتقاء بمفاهيم الرفاهية الذكية إلى آفاق جديدة. ويؤكد هذا الابتكار الاستثنائي على الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورؤيتها الطموحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي؛ إذ تجمع HALI بين أحدث التقنيات في تصميم أنيق، يتيح خدمات مخصصة للمستخدمين من خلال تجربة تفاعلية راقية.
تتميز منتجاتنا بالتصميم الفاخر والجودة الاستثنائية. تشمل منتجاتنا الأخرى خاتمًا ذكيًا سيمكنك من مراقبة حالتك الصحية ويقدم لك تدريبًا مخصصًا؛ بالإضافة إلى الأجهزة الصوتية التي ستقدم لك خدمات صوتية ذكية في أي وقت وفي أي مكان. ومع المساعد المنزلي الفاخر ستتمكن من تحسين روتين حياتك اليومية وتلبية متطلباتك الترفيهية. وكل هذه المنتجات مدعومة من HALI؛ لتقدم نموذجًا جديدًا لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. تقف هذه المنتجات شاهدة على التزام شركة BUTTONS بكسر حدود المستحيل من خلال خدمات ذكية متطورة تسهل حياة الإنسان وتضيف إليها المتعة والرفاهية.
نبذة عن شركة BUTTONS
تأسست الشركة في عام 2015 استنادًا إلى ثقافة لوس أنجلوس النابضة بالحياة. تلتزم شركة BUTTONS بتقديم أحدث ابتكارات الرفاهية الذكية داخل تصميمات مميزة وأنيقة. تهدف الشركة إلى تحسين جودة حياة مستخدميها وتعزيز الروابط الحقيقية. تبتكر BUTTONS منتجات عالية الجودة مثل: أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والمحطات الطرفية الآلية، وصممت كل تلك الأجهزة لرفع مستوى إمكانيات الفرد من خلال خدمات رقمية تقدم تجارب استثنائية تربط الواقع بالعالم الافتراضي.
تتصور شركة BUTTONS مستقبلًا يطور فيه الذكاء الاصطناعي معالم الرفاهية الإنسانية من خلال خدمات متاحة للجميع. يُحسن كل تفاعل مع منتجات BUTTONS من جودة خدماتها اليومية ويخلق روابط صادقة تعزز امتنان الفرد للكيان الحيوي للذكاء الاصطناعي. تعمل BUTTONS، من خلال نهجها المتطلع إلى المستقبل، على تعزيز قدرات الأفراد في عالم تتلاشى فيه الحدود بين العالم المادي والعالم الرقمي، من خلال تجارب استثنائية وتفاعل حيوي ليس له مثيل.
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