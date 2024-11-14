بعد طرح HALI، شركة BUTTON تكشف عن رؤيتها الفريدة في مؤتمر قمة الويب 2024

MENAFN - TimesNewswire ) يعد إطلاق HALI الجديد شاهدًا على الخبرة العميقة التي تتمتع بها شركة BUTTON في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز الثقة في رؤيتها الثاقبة لمستقبل من الرفاهية المبنية على الذكاء الاصطناعي.

لشبونة، 14 نوفمبر 2024: أعلنت شركة BUTTONS في مؤتمر الويب 2024 عن الوكيل الذكي المزود بأعلى الإمكانات الذي أسمته HALI؛ ليكون رفيقًا للإنسان في حياته المستقبلية ويمهد لبداية عصر جديد لهذه العلامة التجارية الرائدة.

تأسست BUTTONS في لوس أنجلوس، وتخصصت في خدمات الرفاهية المبنية على الذكاء الاصطناعي؛ وقد كشف مؤسس شركة BUTTONS، فيكتور آي، عن مجموعة جديدة من منتجات الشركة المبتكرة، التي تمثل محطة جديدة في رحلة شركة BUTTONS نحو مستقبل جديد من الرفاهية الذكية.

التعليق: HALI – الوكيل الذكي من شركة BUTTONS

HALI تكسر كل حدود المستحيل

يمثل إطلاق HALI علامة فارقة في تاريخ شركة BUTTONS، إذ يقدم مفهومًا جديدًا لتفاعل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الإنسان. ليست HALI مجرد شخصية افتراضية؛ فهي تتميز بملامح معبرة وحركات مرنة وقدرة على التحدث بوضوح؛ وتتألق في زي يعكس أحدث صيحات الأزياء. ومع طرحها في متاجر الشركة الذكية، ستكون مهيأة للتفاعل مع المستخدمين من جميع أنحاء العالم.

طورت BUTTONS، منتج HALI، على أيدي خبرائها من علماء الذكاء الاصطناعي، ليتجاوز كل حدود الأكواد البرمجية ويتحول إلى كيان شبه إنساني، في اختراع يسبق الزمن ويعكس رؤية مستقبلية تسعى إلى تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ليصبح وكيلًا ذكيًا يعتمد عليه في خدمة الإنسان.

صُممت HALI بحيث تعمل بنظام التشغيل الفريد الذي طورته شركة BUTTONS، والمعروف بـBUTTONS OS، ليتيح لواجهتها الاستشعارية الإحساس التلقائي بالمشاعر والتعرف على احتياجات الإنسان وفهم اللغة الطبيعية، ومع توجيه موجات الضوء، تستطيع HALI التنقل بين كيانها الرقمي والواقع المادي، لتعمل على ربط العالم الواقعي بالعالم الافتراضي، في تجسيد حي لأعلى مستويات الرفاهية الذكية.

جهزت HALI بمجموعة رائعة من أدوات التفاعل الفوري، مثل محرك الحوار الذي يمكنها من تقديم ردود فورية مبنية على تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS)، وتقنية التعرف التلقائي الفوري على الكلام (ASR)، التي تمكنها من فك تعقيدات اللغة أثناء المحادثة والتعرف على الفروق بين الكلمات بدقة استثنائية، بالإضافة إلى إطار التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) الذي يضمن تفاعلات مرنة مبنية على كمية كبيرة من البيانات والمعلومات، لتكون HALI في النهاية شخصية رقمية على أعلى درجات التطور.

تصطحب HALI مستخدمها في رحلة استثنائية عبر العالمين الواقعي والافتراضي؛ لترتقي بأسلوب حياته وتوفر له كل سبل الرفاهية من خلال دمج هذين العالمين في مجموعة من الوظائف الحيوية التي تشمل:

ال مشاركة ال وجدانية : يمكنك اعتبار HALI بمثابة رفيقك؛ فهي تفهم أفكارك وتحتفظ بذكرياتك، وتتطور شخصيتها الرقمية الفريدة بمرور الوقت اعتمادًا على ما تحتفظ به من ذكريات وكأنها صديقك الوفي.

المساعدة الدقيقة: تقدم لك HALI دعمًا مخصصًا لتلبية احتياجاتك لحظة بلحظة؛ إذ يمكنها التعامل مع الصور والبيانات الصوتية، وإدارة الجداول، واقتراح الموسيقى وتنظيم المهام دون عناء.

تعزيز العلاقات الاجتماعية : تشجعك HALI على تحسين حياتك الاجتماعية من خلال اقتراح الأشخاص القريبين من موقعك ممن لديهم نفس الاهتمامات، بالإضافة إلى غيرها من المزايا.

تقدم لك HALI خدمات متطورة للتحكم في معطيات عالمك الواقعي باستخدام خدمات الواقع الافتراضي مع مجموعة من الأدوات الذكية وتطبيقات الهاتف من BUTTON بالإضافة إلى التفاعل اليومي. وتتميز HALI بمنظر أنيق وقصة شعر مميزة، لتعكس الرقي والعملية في كل تفاصيلها.

مزايا صوتية استثنائية من شركة BUTTON

تقدم لك شركة BUTTONS سماعات BUTTONS POP AI اللاسلكية وسماعات BUTTONS CLIP العصرية الذكية بصوتها المجسم، كل ذلك مع الوكيل الذكي HALI

أحدثت مجموعة سماعات BUTTONS POP AI بإصدارها السابق صدى واسعًا في عالم الأجهزة الصوتية. واستكمالًا لذلك النجاح، يأتي هذا الإصدار بتصميم مبتكر وحديث ومجموعة من التحديثات الجوهرية لتحسين الأداء والارتقاء بتجربة المستخدم. يجمع هذا التصميم المتطور بين تقنيات متطورة مع تقنية Qualcomm® aptXTM HD، ليقدم للمستخدم تجربة صوتية عالية الدقة تنبض بالحيوية وتنقل كل تفاصيل الصوت. وتتميز السماعات بخاصية إلغاء الضوضاء بقيمة 35 ديسيبل، لتحيطك بهالة من الهدوء والانسجام.

تقدم لك سماعات BUTTONS CLIP تجربة صوتية آسرة من خلال التصميم المدروس وجودة الصوت الاستثنائية، مع محركات صوتية مزدوجة المغناطيس بقطر 12 ملم لتنقل الصوت بوضوح ونقاء متناهٍ. تتيح لك السماعات أيضًا مكالمات هاتفية واضحة تمامًا مع وحدة معالجة الصوت التي تعمل على الحد من ضوضاء الخلفية وتحسين جودة المحادثات. ولأننا نهتم براحتك، صممنا سماعات BUTTONS CLIP بحيث تتيح للمستخدمين الاستمتاع بموسيقاهم المفضلة أو إجراء المكالمات لفترات طويلة دون أي تعب أو إجهاد.

سماعات BUTTONS POP AI اللاسلكية

سماعات BUTTONS CLIP اللاسلكية

تعكس جودة صنع هاتين السماعتين التزام الشركة بتجاوز حدود التكنولوجيا الصوتية؛ مما يضمن جودة صوت مثالية، مع الاهتمام بالمظهر الجمالي المذهل؛ بالإضافة إلى تعزيز الأداء عن طريق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مستقبل ال رفاهية الذكية

يعد إطلاق HALI خطوة فارقة في مسيرة شركة BUTTONS الإبداعية، تستعد من خلالها للارتقاء بمفاهيم الرفاهية الذكية إلى آفاق جديدة. ويؤكد هذا الابتكار الاستثنائي على الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورؤيتها الطموحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي؛ إذ تجمع HALI بين أحدث التقنيات في تصميم أنيق، يتيح خدمات مخصصة للمستخدمين من خلال تجربة تفاعلية راقية.

تتميز منتجاتنا بالتصميم الفاخر والجودة الاستثنائية. تشمل منتجاتنا الأخرى خاتمًا ذكيًا سيمكنك من مراقبة حالتك الصحية ويقدم لك تدريبًا مخصصًا؛ بالإضافة إلى الأجهزة الصوتية التي ستقدم لك خدمات صوتية ذكية في أي وقت وفي أي مكان. ومع المساعد المنزلي الفاخر ستتمكن من تحسين روتين حياتك اليومية وتلبية متطلباتك الترفيهية. وكل هذه المنتجات مدعومة من HALI؛ لتقدم نموذجًا جديدًا لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. تقف هذه المنتجات شاهدة على التزام شركة BUTTONS بكسر حدود المستحيل من خلال خدمات ذكية متطورة تسهل حياة الإنسان وتضيف إليها المتعة والرفاهية.

نبذة عن شركة BUTTONS

تأسست الشركة في عام 2015 استنادًا إلى ثقافة لوس أنجلوس النابضة بالحياة. تلتزم شركة BUTTONS بتقديم أحدث ابتكارات الرفاهية الذكية داخل تصميمات مميزة وأنيقة. تهدف الشركة إلى تحسين جودة حياة مستخدميها وتعزيز الروابط الحقيقية. تبتكر BUTTONS منتجات عالية الجودة مثل: أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والمحطات الطرفية الآلية، وصممت كل تلك الأجهزة لرفع مستوى إمكانيات الفرد من خلال خدمات رقمية تقدم تجارب استثنائية تربط الواقع بالعالم الافتراضي.

تتصور شركة BUTTONS مستقبلًا يطور فيه الذكاء الاصطناعي معالم الرفاهية الإنسانية من خلال خدمات متاحة للجميع. يُحسن كل تفاعل مع منتجات BUTTONS من جودة خدماتها اليومية ويخلق روابط صادقة تعزز امتنان الفرد للكيان الحيوي للذكاء الاصطناعي. تعمل BUTTONS، من خلال نهجها المتطلع إلى المستقبل، على تعزيز قدرات الأفراد في عالم تتلاشى فيه الحدود بين العالم المادي والعالم الرقمي، من خلال تجارب استثنائية وتفاعل حيوي ليس له مثيل.